البطائح يخطف فوزاً غالياً على الوحدة في الدوري

محمد فضل، – محمد صادق

خطف البطائح فوزاً ثميناً 2 - 0 على حساب مضيفه الوحدة، أمس، على استاد آل نهيان، في ختام الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصد البطائح ثلاث نقاط غالية في صراعه على الهروب من مؤخرة جدول الترتيب.

ورفع البطائح رصيده إلى 11 نقطة، ليرتقي إلى المركز الـ 12، بينما توقف رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز الثالث، وابتعد بشكل كبير عن سباق المنافسة على لقب الدوري.

ويدين البطائح بالفضل إلى مهاجمه أناتول بيرترند الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 69 و90 + 5.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط أفضلية للوحدة على مستوى السيطرة والاستحواذ، ولكن الفريق واجه صعوبة في إيجاد الحلول الهجومية في ظل لجوء البطائح إلى التأمين الدفاعي القوي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على أصحاب الأرض.

وارتفع نسق الأداء من الفريقين في شوط المباراة الثاني، الذي كاد أن يفتتحه الوحدة بهدف التقدم، بعدما انفرد فاكوندو بالمرمى إلا أن الحارس درويش محمد، أبعدها ببراعة لترتد إلى أحمد نور الله الذي لعبها باتجاه المرمى، لكن الأرض انشقت عن أديلسون الذي أخرجها من على خط المرمى في الدقيقة 46.

وشهدت الدقيقة 52 أغرب الفرص الضائعة من الوحدة، عندما انفرد نور الله بالمرمى وتألق الحارس في التصدي لها وتقف الكرة على خط المرمى، ولم تجد من يتابعها في الشباك.

ورد القائم تسديدة قوية من ألفارو دي أوليفييرا مهاجم البطائح في الدقيقة 61، قبل أن ينجح أناتول في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 69.

وواصل درويش محمد حارس البطائح تألقه في المباراة وحرم عمر خريبين من هدف التعادل في الدقيقة 75، وعاد المدافع رافائيل ليبعد تسديدة أغوديلو من على خط المرمى في الدقيقة 81.

ورغم الهجوم القوي من جانب الوحدة إلا أنه واجه سوء حظ في العديد من الفرص، قبل أن يؤكد أناتول فوز البطائح بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 95.

وحقق دبا الحصن فوزه الأول على العروبة في عصر الاحتراف، وذلك بعد أن تفوق عليه بنتيجة 2-1.

أحرز للحصن الكاميروني بيير كوندي والتونسي هيثم جويني في الدقيقتين 66، 72 وللعروبة البديل عبد الله من ركلة جزاء في الدقيقة 90 + 7 ليرفع الحصن رصيده إلى 9 نقاط منتزعاً المركز الثاني عشر بشكل مؤقت من البطائح، في وقت تأزم فيه موقف العروبة برصيد 3 نقاط في المركز 14 والأخير.