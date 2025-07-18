دوري المحترفين ينطلق من استاد راشد 16 أغسطس

اعتمدت رابطة المحترفين، مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وستكون الجماهير مع أولى قمم الكرة في الموسم الجديد 2025 ـ 2026، عندما يلتقي الشارقة مع الجزيرة، والوحدة مع شباب الأهلي في ثاني جولات الدوري، كما تم اعتماد جدول ومواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تقام بتأهل الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، إلى الدور التالي الذي صعد إليه مباشرة وفقاً للائحة البطولة، شباب الأهلي بعد تتويجه بطلاً للدوري في الموسم الماضي، والجزيرة لتتويجه بطلاً لكأس المحترفين «أديب» في الموسم الماضي أيضاً.

وتنطلق النسخة الجديدة من دوري أدنوك للمحترفين في الساعة السادسة و5 دقائق من مساء يوم 16 أغسطس المقبل، بمباراتي حامل اللقب شباب الأهلي «الفرسان» وضيفه الظفرة في استاد راشد، ودبا وضيفه الشارقة في استاد دبا ضمن الجولة الأولى، والتي تشهد في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم نفسه، مباراتي العين وضيفه البطائح في استاد هزاع بن زايد، وكلباء وضيفه النصر في استاد كلباء.

وتستكمل مباريات الجولة مساء اليوم التالي 17 أغسطس المقبل، عندما يلتقي في الساعة السادسة و5 دقائق كل من عجمان مع ضيفه الوحدة في استاد راشد بن سعيد، وخورفكان وضيفه الجزيرة في استاد صقر بن محمد القاسمي، وتختتم الجولة في الساعة الثامنة والنصف مساء، بمواجهة الوصل وضيفه بني ياس في استاد زعبيل.

الجولة الثانية

فيما تقام الجولة الثانية للدوري على مدار 3 أيام، وتشهد قمتين من العيار الثقيل، حيث تنطلق مبارياتها في الساعة السادسة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل، بلقاء بني ياس وضيفه كلباء في استاد بني ياس، ويختتم اليوم الأول من الجولة في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم نفسه، بأولى قمم الدوري، وتجمع الشارقة وضيفه الجزيرة في استاد الشارقة.

وتواصل الجولة الثانية مسيرتها مساء اليوم التالي، عندما يلتقي في الساعة السادسة من مساء 23 أغسطس المقبل، الظفرة وضيفه الوصل في استاد حمدان بن زايد، ودبا وضيفه العين في استاد دبا، ويختتم اليوم الثاني في الساعة الثامنة والنصف، بمواجهة قمة من العيار الثقيل وتجمع الوحدة وشباب الأهلي على ملعب استاد آل نهيان.

ويسدل الستار على الجولة الثانية مساء اليوم الثالث 24 أغسطس المقبل، عندما يلتقي في السادسة البطائح وضيفه خورفكان في استاد خالد بن محمد، وفي الساعة الثامنة والنصف، النصر وضيفه عجمان في استاد آل مكتوم.

في حين، تنطلق مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وبدون مواجهات قمة، بمباريات ذهاب الدور الأول مساء 30 أغسطس المقبل، بثلاث مواجهات وتجمع في الساعة الخامسة و55 دقيقة، الظفرة وضيفه الوصل في استاد حمدان بن زايد، والنصر وضيفه البطائح في استاد آل مكتوم، وفي الساعة الثامنة والنصف يلتقي العين وضيفه كلباء في استاد هزاع بن زايد.

وتستكمل مباريات الذهاب في مساء 31 أغسطس المقبل، بثلاث مواجهات أيضاً، وتجمع في الساعة الخامسة و55 دقيقة خورفكان وضيفه بني ياس، ودبا وضيفه الشارقة في إستاد دبا، وفي الساعة الثامنة والنصف الوحدة وضيفه عجمان في استاد آل نهيان.

وتقام مباريات الإياب على مدار يومين، وستكون الانطلاقة مساء 6 سبتمبر المقبل، عندما يلتقي في الساعة الخامسة و50 دقيقة كلباء وضيفه العين في استاد كلباء، والبطائح وضيفه النصر في استاد خالد بن محمد، وفي الساعة الثامنة والنصف، يتقابل الوصل وضيفه الظفرة في استاد زعبيل.

وتختتم مواجهات الإياب مساء 7 سبتمبر المقبل، عندما يلتقي في الساعة الخامسة و50 دقيقة بني ياس وضيفه خورفكان في استاد بني ياس، والشارقة وضيفه دبا في استاد الشارقة، وفي الساعة الثامنة والنصف، يلتقي عجمان وضيفه الوحدة في استاد راشد بن سعيد.