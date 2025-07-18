«يورو 2025» للسيدات تغير قواعد اللعبة في أوروبا

تشهد كرة القدم النسائية في أوروبا تحولاً غير مسبوق، انتقل بها من ملاعب شبه خالية إلى مدرجات مكتظة، ومن هامش المشهد الرياضي إلى صلبه.. ويتجلى هذا التحول بوضوح في النسخة الحالية من بطولة أمم أوروبا للسيدات «يورو 2025» التي تستضيفها سويسرا، حيث أصبحت المباريات تعرض على شاشات عملاقة في الساحات العامة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، يعكس تغير النظرة المجتمعية والاستثمارية تجاه اللعبة.

جزء راسخ

وبات حضور الجماهير لمباريات السيدات وتشجيع المنتخبات النسائية جزءاً راسخاً من المشهد الرياضي الأوروبي، لا سيما في المدن السويسرية التي تحتضن بطولة «يورو 2025»، حيث تنقل المباريات في أوقات الذروة وتعرض على شاشات عملاقة في الساحات العامة، من زيورخ وبرن وجنيف إلى ثون وسانت غالن وسيون، حيث تتوزع نقاط المشاهدة في الميادين، وتتزين الشوارع بألوان المنتخبات المشاركة، وسط أجواء حماسية تحتشد فيها العائلات والمشجعون والسياح على حد سواء، ويرتفع الحضور، وتتصاعد التفاعلات في كل مدينة تستقبل مباراة، في مشهد يعكس مكانة البطولة في وجدان الشارع الأوروبي، وتكشف بيانات شركة Visa، التي نقلتها شبكة CNBC، عن ارتفاع بنسبة 12 % في عدد المسافرين إلى سويسرا خلال الأسبوع الأول من البطولة، إلى جانب زيادات لافتة في أعداد الزوار من ألمانيا وبولندا وهولندا بنسبة 25 %، ومن المملكة المتحدة بنسبة 20 %، ومن إيطاليا وفرنسا بنسبة 15 و10 % على التوالي، وتعكس هذه المؤشرات حضوراً متزايداً للبطولات النسائية على خارطة السياحة والإنفاق، وإقبالاً متصاعداً من جماهير مختلفة تبحث عن تجربة رياضية وثقافية متكاملة.

استثمار

وشهد الدوري الإنجليزي للسيدات في إنجلترا طفرة لافتة في التغطية الإعلامية قبل ثلاثة مواسم، مع توقيع اتفاقية بث مشتركة بين «سكاي سبورتس» و«بي بي سي»، في أول صفقة مدفوعة من نوعها لنقل مباريات دوري السيدات، وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، وأسهم هذا الزخم في تعزيز الاهتمام الجماهيري وجذب الرعاة، ما وضع اللعبة على مسار تصاعدي من حيث الحضور الإعلامي والتجاري، وسط توقعات بتمديد الاتفاقيات خلال المواسم المقبلة.

ويتسق هذا النمو مع ما تشهده بطولة «يورو 2025» من تأثير مباشر، إذ جسد الحضور الجماهيري الكثيف نفسه في أرقام استثمارية لافتة، حيث ارتفع الإنفاق بنسبة 27 % في جميع المدن المستضيفة، وقفز إنفاق التجزئة على السلع بنسبة 30 %، بحسب كيم كادليك، كبير مسؤولي التسويق في Visa أوروبا، الذي وصف ما يحدث بأنه «تأثير استهلاكي لحظي وقوي، يعكس تحول البطولة إلى محرك اقتصادي فعلي»، وتظهر هذه المؤشرات أن الاستثمار في كرة القدم النسائية تجاوز البعد السياحي، ليطال البنية الإعلامية والتجارية للعبة في عموم القارة.

صعود

وجسد نجاح بطولة يورو 2022 في إنجلترا نقطة تحول رئيسية في مسيرة كرة القدم النسائية الأوروبية، بعدما شهد النهائي المرتقب بين إنجلترا وألمانيا حضوراً جماهيرياً غير مسبوق بلغ نحو 90 ألف متفرج في مدرجات ملعب ويمبلي، في مشهد لخص سنوات من التطور والتحضير، وشهدت البطولة آنذاك ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات التذاكر التي قفزت إلى أربعة أضعاف مقارنة بالدورات السابقة، لتصل إلى 60 مليون يورو، في حين ارتفع عدد مشاهدي البث التلفزيوني المباشر عالمياً من 116 مليوناً في عام 2013 إلى 365 مليوناً في نسخة 2022، وفقاً لما كشف عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وعكس هذا النمو اللافت مساراً تراكمياً من العمل التنظيمي والاستثماري والإعلامي امتد على مدى عقد كامل، وأرسى قاعدة جماهيرية واسعة شكلت نقطة انطلاق حقيقية لبطولات النساء نحو فضاءات أوسع من الحضور والتأثير، ومهد هذا التحول الطريق للزخم الكبير الذي يرافق نسخة سويسرا الحالية من «يورو 2025»، سواء على مستوى الإقبال الجماهيري أم التفاعل الإعلامي والتجاري اللافت.