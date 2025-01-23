الشارقة يعبر الوصل ويسترد صدارة دوري المحترفين

نجح الشارقة في تحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه الوصل بهدف أحرزه كايو لوكاس في الدقيقة الـ 16 من عمر اللقاء، الذي جمع الفريقين مساء أمس، لحساب الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة فوق المتوسطة، استرد عبرها الشارقة سريعاً صدارة المنافسة بعد أن وصل إلى النقطة الـ 34، فيما بقي الوصل برصيد 17 نقطة في المركز السابع. وكانت المباراة قد شهدت طرد سفيان بوفتيني مدافع الوصل في الشوط الثاني.

واستعاد بني ياس ذاكرة الانتصارات بعد مرور 123 يوماً من الغياب، وذلك إثر انتصاره الغالي على مضيفه كلباء بهدف الروماني أندريه بوركا، والذي جاء عبر «ركلة جزاء» في الدقيقة الـ 38، ويعود آخر فوز حققه بني ياس على عجمان يوم 20 سبتمبر الماضي ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليقفز بني ياس إلى المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، وتراجع النمور للمركز الثامن برصيد 17 نقطة.

ويستضيف العروبة دبا الحصن عند الخامسة و5 دقائق اليوم، ويدخل العروبة المباراة وهو في قاع جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط جمعها من 12 مباراة، بفوز وحيد مقابل 11 خسارة، وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 34 هدفاً، وبرغم هذه الأرقام، يحتفظ العروبة بأمل تحقيق تحول في مسيرته، مستنداً إلى سجله الإيجابي أمام الفرق الصاعدة، حيث سبق له مواجهة فريقين صاعدين في النسخ الماضية من الدوري وحقق الفوز في كلتي المواجهتين.

ويحتل دبا الحصن المركز الـ 13 وقبل الأخير برصيد 6 نقاط، بفوز واحد وثلاث تعادلات مقابل سبع هزائم، وسجل 12 هدفاً ولكنه استقبل 29 هدفاً. ويبحث الوحدة عن فوز يضمن له الانفراد بالمركز الثالث عندما يستضيف البطائح عند الساعة الثامنة مساءً على استاد آل نهيان في ختام الجولة الثالثة عشر من دوري أدنوك للمحترفين. ويملك الوحدة في رصيده 22 نقطة في المركز الثالث، وهو نفس رصيد العين والنصر، حيث يسعى «العنابي» إلى البقاء قريباً من الشارقة وشباب الأهلي في صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الوحدة مباراة البطائح منتشياً بلقب كأس التحدي بالسوبر الإماراتي القطري الذي أحرزه الفريق على حساب الوكرة بركلات الترجيح. ويغيب عن الفريق علاء الدين زهير لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة الجزيرة بالجولة الماضية.

من ناحيته، يمتلك البطائح 8 نقاط، وينشد العودة من أبوظبي بنقاط المباراة للخروج من المنطقة المتأخرة في الجدول، وقال الإيراني فرهاد مجيدي، مدرب البطائح: «الوحدة فريق جيد ويضم لاعبين مميزين، وأود أن أشكر لاعبي البطائح على اجتهادهم هذا الأسبوع، الذي حاولنا خلاله الوصول لأعلى المستويات الفنية والذهنية للاعبين، بهدف الدخول لمباراة الوحدة بتركيز عالٍ.