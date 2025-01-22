شباب الأهلي يصعد مؤقتاً إلى صدارة دوري المحترفين

دبي - إيهاب زهدي، العين - طلحة عبدالله، خورفكان – محمد فضل

صعد شباب الأهلي إلى قمة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين مؤقتاً، حتى نهاية مباراة الوصل والشارقة مساء أمس، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة بفوزه على ضيفه الجزيرة بنتيجة 1-2، في مباراتهما على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة 13.

وتوقف رصيد الجزيرة عند 21 نقطة بعد تلقيه الخسارة الرابعة هذا الموسم في مباراة افتتح فيها كارتابيا التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 36، وأدرك الجزيرة التعادل عن طريق خليفة الحمادي في الدقيقة 38، ثم سجل لوكا ميليفوجوفيتش الهدف الثاني لـ«الفرسان» في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول للمباراة التي شهدت طرد يوري سيزار، لاعب شباب الأهلي، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

واستعاد العين نغمة الانتصارات، وحقق فوزاً كبيراً على ضيفه النصر 1-4 على ملعب استاد هزاع بن زايد، وبفوزه قفز العين إلى المركز الرابع برصيد (22 نقطة) بفارق الأهداف عن النصر، الذي تراجع إلى المركز الخامس وفي رصيده (22 نقطة) أيضاً.

سجل أهداف العين كل من كاكو في الدقيقة 12، وسجل سفيان رحيمي هدفين في الدقيقتين 24، و75، ومحمد عوض الله في الدقيقة 72، وسجل للنصر ناصر النعيمي في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة مفاجآت في تشكيلة كل فريق، إذ أبقى مدرب العين على المهاجم لابا كودجو على دكة البدلاء إلى جانب متوسط الميدان بارك، والظهير الأيسر إيريك، وبالمقابل غاب عن تشكيلة العميد المهاجم المتميز عادل تعرابت.

وواصل عجمان مشوار الانتصارات وتمكن من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين بعد تخطيه عقبة مضيفه خورفكان بنتيجة 0-2، أحرز ثنائية البرتقالي كل من مدافع خورفكان بيدرو بافلوف بالخطأ في مرمى فريقه «نيران صديقة» في الدقيقة 18، وأحرز الهدف الثاني وليد أزارو في الدقيقة 87، ليرفع عجمان رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، وتراجع خورفكان عاشراً بـ14 نقطة، وأشهر حكم المباراة محمد الهرمودي 9 بطاقات صفراء طوال وقت المباراة.

ويستقبل الوصل على ملعبه ضيفه الشارقة عند الثامنة مساء اليوم، في مواجهة من العيار الثقيل، و«كلاسيكو» خارج التوقعات من واقع مواجهات الفريقين المثيرة تاريخياً «28 مباراة» رغم ميل الكفة لصالح الوصل بفوزه في 13 مباراة مقابل 8 انتصارات للشارقة و7 تعادلات. يسعى الفريقان للفوز بالنقاط الثلاث، وسط دوافع متعددة، تزيد حماس الجمهور، الذي يتوقع أن يتدافع بأعداد كبيرة نحو المدرجات لمتابعة اللقاء.

وفي المباراة الثانية، يواجه كلباء ضيفه بني ياس في تمام الساعة 17:05، ويبحث كل فريق عن الفوز لنيل العلامة الكاملة، وذلك لتحسين الموقف ضمن ترتيب مسابقة الدوري، ويسعى كلباء صاحب الأرض إلى مصالحة جمهوره بعد خسارة الجولة الماضية أمام النصر، ويحتل كلباء المركز السابع برصيد 17 نقطة، والفريق في مأمن عن مناطق القاع وأندية الهبوط.