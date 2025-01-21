3 مواجهات في أول أيام الجولة الـ 13 من دوري المحترفين

تنطلق اليوم 3 مباريات في افتتاحية الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، في الأولى يلتقي شباب الأهلي ضيفه الجزيرة على ملعب استاد راشد في الخامسة و5 دقائق مساء في أولى المواجهات القوية، يسعى خلالها الفريقان إلى الخروج بالنقاط الكاملة للبقاء ضمن دائرة المرشحين للتتويج بدرع المسابقة هذا الموسم، إضافة إلى رغبة «الفرسان» في انتزاع صدارة جدول الترتيب من الشارقة صاحب المركز الأول، مع نهاية الدور الأول، والحصول على اللقب الشرفي «بطل الشتاء».

ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن الشارقة في المركز الأول، وتتبقى لـ«الفرسان» مباراة مؤجلة من الجولة 12 أمام دبا الحصن 4 فبراير المقبل، بينما يحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن كل من الوحدة والنصر في المركزين الثالث والرابع بالترتيب.

على الجانب الآخر، أكمل الجزيرة تحضيراته للقاء الذي يشهد غياب بعض العناصر بسبب الإصابة، وتبدو الروح المعنوية عالية وسط أفراد الفريق والجهازين الإداري والفني على الرغم من التعادل الأخير أمام الوحدة في الجولة السابقة.

معنويات

كما يستقبل خورفكان في تمام الساعة الخامسة و5 دقائق ضيفه عجمان، يحتل خورفكان المركز التاسع برصيد 14 نقطة، يليه عجمان العاشر بـ13 نقطة، وكان عجمان قد اختتم تدريباته تحت إشراف مدربه غوران قبل التوجه لمدينة خورفكان، والذي أكد أهمية المباراة وضرورة التركيز فيها للعودة بنتيجة إيجابية.

احتمالات

ويستضيف العين، في الثامنة مساء على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، نظيره النصر، في مباراة يتوقع أن تشهد تنافساً محتدماً، فالعين صاحب المركز السادس «19 نقطة» يأمل في التعويض والتقدم في سلم الترتيب، بينما يتطلع النصر صاحب المركز الرابع برصيد «22 نقطة» للتقدم إلى المركز الثالث والبقاء في دائرة المنافسة، مع تسلحه بمعنوياته العالية عقب تتويجه بلقب كأس السوبر الإماراتي القطري على حساب نادي قطر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، إضافة إلى فوزه في الجولة الأخيرة على كلباء 3-2..