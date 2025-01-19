مانشستر سيتي يوجه إنذارا لسان جيرمان بسداسية في إيبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

بعدما أنهى معاناته من النتائج السلبية التي تعرض لها في الفترة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اقتحم مانشستر سيتي المربع الذهبي مجددا في ترتيب المسابقة العريقة.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا كاسحا 6 / صفر على مضيفه إيبسويتش تاون، اليوم الأحد، في المرحلة الـ22 للمسابقة، محققا أكبر فوز في مشواره بالبطولة خلال الموسم الحالي.

وعلى ملعب (بورتمان رود)، افتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 27، وأضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وعاد فودين لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لمانشستر سيتي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 42، فيما أضاف جيريمي دوكو الهدف الرابع في الدقيقة 49.

وسجل النرويجي إرلينج هالاند الهدف الخامس لسيتي في الدقيقة 57، محرزا هدفه الـ17 في البطولة هذا الموسم في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة هذا الموسم، بفارق هدف وحيد خلف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول (المتصدر).

واختتم لاعب الوسط الشاب جيمس ميكاتي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 69.

ويأتي هذا الفوز الساحق ليوجه سيتي إنذارا شديد اللهجة لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل مواجهتهما المرتقبة يوم الأربعاء القادم على ملعب (حديقة الأمراء) بالعاصمة الفرنسية، في الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولا بديل أمام فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا سوى حصد النقاط الثلاث للتمسك بآماله في الاستمرار بالمسابقة، التي توج بها قبل عامين، لاسيما في ظل تواجده في المركز الـ22 بترتيب البطولة القارية حاليا.

ورفع مانشستر سيتي، الذي حقق فوزه الـ11 في البطولة هذا الموسم والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة، رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول (المتصدر)، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد إيبسويتش تاون، الذي تكبد أقسى خسارة بمسيرته في المسابقة هذا الموسم، عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).