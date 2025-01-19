إيفرتون يعمق جراح توتنهام بثلاثية

قدم إيفرتون أداء مذهلا في الشوط الأول ليفوز 3-2 على ضيفه توتنهام هوتسبير محققا انتصاره الأول مع مدربه ديفيد مويز في ولايته الثانية مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد ليعمق من جراح الفريق الزائر على ملعب جوديسون بارك.

وسعيا للعودة للانتصارات بعد فترة التعثر، انتفض إيفرتون مستغلا سوء مستوى منافسه، وتقدم بهدفين في غضون 30 دقيقة عن طريق دومينيك كالفيرت-لوين وإيليمان ندياي.

وزادت الأمور سوءا بالنسبة لتوتنهام في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما سجل المدافع الواعد أرتشي جراي هدفا في مرماه ليتقدم إيفرتون 3-صفر في الشوط الأول وهو نفس العدد الذي سجله في آخر سبع مباريات بكل المسابقات.

وتسبب هدفا ديان كولوسيفسكي وريتشارليسون قرب النهاية في زيادة قلق جماهير إيفرتون، لكن صاحب الأرض صمد ليحقق فوزا مهما ويتقدم للمركز 16 متقدما بأربع نقاط عن مراكز الهبوط ومتأخرا بفارق أربع نقاط عن توتنهام الذي يحتل المركز 15.