بسبب أقزام .. تهديد بإجراءات قانونية ضد لامين يامال

يواجه لامين يامال نجم برشلونة انتقادات عنيفة، وبقى مهدداً بالتحقيق معه بسبب تعاقده مع فنانين أقزام للمشاركة في إحياء حفل عيد ميلاده الثامن عشر الذي أقيم أوائل الأسبوع الجاري.

طلبت وزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية من النيابة العامة فتح تحقيق في استقدام الفنانين الأقزام.

وقال خيسوس مارتن بلانكو، مدير الوزارة لوكالة يوروبا برس "ما حدث يعيدنا إلى العصور الوسطى". كما أدانت جمعية إسبانية للأشخاص ذوي الإعاقة مثل هذه التصرفات، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية واجتماعية ضد المسؤولين عن الترويج لمثل هذه الأعمال.

من جانبها، نشرت إذاعة "راديو كتالونيا 1" الإسبانية مقابلة مع أحد الفنانين المشاركين في الحفل، أكد خلالها أنه تم معاملتهم باحترام شديد، وأبدى تحفظه على الهجوم الذي يتعرض له يامال بسبب الاستعانة بهم.

واحتفل يامال بعيد ميلاده وسط حضور عدد كبير من المشاهير، وبعض زملائه في فريق برشلونة.

وجدد يامال تعاقده في مايو الماضي مع برشلونة حتى 2031، وساهم اللاعب الشاب في فوز فريقه بالثلاثية المحلية، الدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، وذلك بعد عام واحد من تتويجه مع منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024.