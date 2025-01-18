ثلاثية كلويفرت تقود بورنموث للفوز 4-1 على نيوكاسل

أحرز جاستن كلويفرت لاعب وسط بورنموث ثلاثية رائعة ليقود فريقه للفوز 4-1 على مضيفه نيوكاسل يونايتد، النادي السابق لوالده باتريك، في مستهل مباريات اليوم السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبذلك أنهى برنموث سلسلة انتصارات نيوكاسل في ست مباريات بالدوري الممتاز.

وقبل إقامة بقية مباريات الجولة الحالية، رفع الفوز رصيد بورنموث إلى 37 نقطة خلف تشيلسي صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف بينما ظل نيوكاسل في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

ووجه بورنموث تحذيرا في الدقيقة الرابعة عندما أبعد دانجو واتارا تسديدة من مارتن دوبرافكا، لكن لم يكن هناك الكثير مما يمكن لحارس مرمى نيوكاسل فعله لمنع كلويفرت من منح فريقه التقدم بعد دقيقتين.

وتمكن أنطوان سيمنيو من تمرير الكرة إلى كلويفرت الذي وضع الكرة في شباك دوبرافكا ليسجل الهدف الأول.

ووسط تشجيع جماهيره، أدرك برونو جيمارايش التعادل لصاحب الضيافة في الدقيقة 25 بعد أن خلق مساحة لنفسه بذكاء حول نقطة الجزاء ثم سدد برأسه في الشباك من ركلة ركنية نفذها لويس هول.

وأعاد كلويفرت، الذي لم يتمكن أحد من إيقافه، التقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول وواصل الهجوم في الشوط الثاني بينما أبقى مهاجم نيوكاسل ألكسندر إيساك، الذي سجل في آخر ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، هادئا.

وظن واتارا أنه رفع النتيجة إلى 3-1 لصالح بورنموث بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 61 لكن الحكم أشار إلى خروج الكرة من الملعب أثناء بناء الهجمة واكتفى فريقه بالحصول على ركلة ركنية.

وهدد نيوكاسل المرمى من مسافة بعيدة في بعض الأحيان لكن دفاع الفريق الضيف ظل قويا.

وأحرز كلويفرت، الذي سجل والده هدفا واحدا في ملعب سانت جيمس بارك خلال تواجده لمدة موسم مع نيوكاسل في 2004-2005، الهدف الثالث بطريقة رائعة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني ليكمل ثلاثيته.

ثم أكمل المدافع ميلوش كيركيش النتيجة بتسديدة صاروخية في وقت متأخر من المباراة ليحقق فريق المدرب أندوني إيراولا الفوز.