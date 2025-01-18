نيمار: غيرة مبابي سبب إخفاقات سان جيرمان

في مقابلة حصرية أجراها النجم البرازيلي نيمار مع الأسطورة روماريو، كشف لاعب الهلال السعودي عن تفاصيل مثيرة حول فترته في باريس سان جيرمان، حيث أشار إلى العلاقة المتوترة بين النجوم بعد انضمام ليونيل ميسي في 2021.

وقال نيمار: «بعد وصول ميسي، بدأ مبابي يظهر بعض الغيرة، كانت هناك خلافات وسلوكيات تغيرت، مع ذلك، كنت دائماً أسانده وأدعوه إلى منزلي، لأنني كنت أعتبره الفتى الذهبي».

وأشار إلى أن الثقة وصلت لدى بعض اللاعبين إلى مرحلة الغرور وكانت عائقاً رئيسياً في تحقيق دوري أبطال أوروبا. وقال : «من الجيد أن يكون لديك ثقة عالية، لكن يجب أن تتذكر أنك لا تلعب بمفردك. إذا لم يساعدك أحد، فمن المستحيل الفوز بأي شيء».

وتحدث نيمار عن بداياته الصعبة في برشلونة عام 2013، حيث قال: «لم أكن أشعر بالثقة، بعد إحدى المباريات، كنت أبكي في غرفة الملابس. جاء ميسي وقال لي إنه سيكون بجانبي دائماً ونصحني بلعب الكرة .

كما كنت أفعل في سانتوس، ووعدني أنه سيجعلني أفضل لاعب في العالم، لكنه احترم قراري بالمغادرة إلى سان جيرمان». وأردف:«لم أترك برشلونة بحثاً عن الجوائز الفردية.

كان قراري شخصياً بسبب وجود أصدقاء برازيليين في باريس. كنت أعرف أنها مخاطرة، لكنها لم تكن بهدف أن أكون الأفضل في العالم». وأكد نيمار أن أفضل فتراته كانت في باريس: «لو لم أتعرض للإصابات، كنت سأفوز بالكرة الذهبية».