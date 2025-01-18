هالاند يعيد تعريف المهاجم العصري

نذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف 2022، فرض إيرلينغ هالاند نفسه كأحد أبرز المهاجمين في العالم، محققاً أرقاماً قياسية وإنجازات استثنائية جعلت منه عنصراً لا غنى عنه في كتيبة بيب غوارديولا، وبينما أثار خبر تجديد عقده حتى عام 2034 اهتمام الوسط الرياضي، تظل القصة الأهم هي أرقامه وأثره الكبير على مسيرة الفريق.

إيرلينغ هالاند ليس مجرد هداف عادي، بل هو لاعب يعيد تعريف مفهوم المهاجم العصري، أرقامه المذهلة وألقابه الفردية والجماعية جعلته واحداً من أعظم لاعبي جيله. تجديد عقد هالاند يظهر بوضوح أن سيتي يراهن عليه كجزء أساسي من مشروعه الرياضي، مع توقعات بأن يواصل تحطيم الأرقام القياسية.

لعب هالاند حتى الآن 126 مباراة مع مان سيتي، بواقع 10.352 دقيقة، سجل خلالها 111 هدفاً وصنع 15 هدفاً، هذه الأرقام تؤكد قوته التهديفية الكبيرة، وإتقانه اللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء واستغلاله لأنصاف الفرص بأعلى كفاءة.

في موسمه الأول ، تمكن النجم النرويجي من تسجيل 52 هدفاً ، منها 36 هدفاً في الدوري الإنجليزي، ما منحه جائزة الحذاء الذهبي، وكان هذا الموسم علامة فارقة في تاريخ النادي، حيث ساهم هالاند بشكل مباشر في تحقيق الثلاثية التاريخية، وهي الدوري ، والكأس ، وأبطال أوروبا.

واصل هالاند تألقه في موسمه الثاني، رغم غيابه لمدة شهرين بسبب الإصابة، حيث سجل 38 هدفاً في 45 مباراة، منها 27 هدفاً في الدوري، هذه الأرقام المذهلة جعلته يحافظ على جائزة الهداف للعام الثاني على التوالي.

وفي الموسم الحالي ، أثبت هالاند أنه ما زال على القمة، حيث أحرز 21 هدفاً في 28 مباراة ، مما يعكس استمراريته في تقديم الأداء الاستثنائي، إلى جانب أرقامه الفردية، لعب هالاند دوراً جوهرياً في إنجازات مان سيتي الجماعية، ونجح مع الفريق في تحقيق أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي ، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة الإنجليزية، كما أسهم بشكل مباشر في الفوز بدوري أبطال أوروبا، حيث أنهى الموسم كهداف البطولة برصيد 12 هدفاً.

على الصعيد الفردي، حصل هالاند على جوائز عدة، منها جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في أوروبا لعام 2023، هذما يعكس تأثيره الكبير ومكانته كأحد أفضل المهاجمين في العالم.