60 مواجهة ودية في 7 دول تجهز أندية المحترفين

تخوض أندية دوري المحترفين 60 مباراة ودية خلال فترة معسكراتها الخارجية التحضيرية للموسم الجديد والتي تقام بسبع دول مختلفة، بعد أن أطلقت الأندية صافرة بداية الإعداد في مواعيد متفاوتة بداية من مطلع يوليو الجاري. وغادر حتى يوم أمس الذي شهد سفر بعثة عجمان إلى معسكره في صربيا 12 نادياً، وتبقى سفر بعثة الظفرة التي تغادر فجر غدٍ الأربعاء إلى سلوفينيا، فيما يكمل العين عقد الفرق بالتواجد في المعسكرات الخارجية عندما يغادر إلى المغرب يوم 20 من الشهر الجاري، باعتباره حالة استثنائية لمشاركته مؤخراً في بطولة كاس العالم للأندية.

وكان الوحدة من أوائل الفرق التي دشنت اعدادها، وأول بعثة غادرت إلى المعسكر الخارجي في المانيا والتي يستعد بها حتى موعد العودة في 31 يوليو الجاري ويخوض خلاله 5 وديات استهلها أمس بلقاء جيبينباخ الألماني، وأعقبه في السفر بعثة خورفكان إلى النمسا التي تعود منها يوم 2 أغسطس المقبل وتقرر أن يخوض «النسور» 4 وديات، وتوجه شباب الأهلي «بطل الرباعية» أول من أمس إلى معسكره في النمسا الذي يتضمن 4 وديات وتعود بعثته إلى الدولة يوم 3 أغسطس المقبل.

وغادر الوصل إلى هولندا يوم الخميس الماضي لمواصلة البرنامج التحضيري الذي يستمر حتى 31 الجاري ويخوض عبره 4 مواجهات ودية، وغادر معه في ذات اليوم فريق النصر ببعثة ضمت 31 لاعباً إلى معسكر ألمانيا الذي يخوض فيه 5 وديات، وستكون البداية أمام فريق شيفوج لاندسهوت، كما غادرت الخميس الماضي بعثة كلباء إلى سلوفينيا والتي تعود منها يوم 29 الجاري ويخوض «النمور» 4 مباريات تحضيريه بداية من بعد غد الخميس، بجانب مغادرة بني ياس إلى صربيا التي يعود منها مطلع أغسطس المقبل وقبل العودة يؤدي «السماوي» 4 مباريات ودية.

وغادرت بعثة الجزيرة التي ضمت 31 لاعباً رغم عدم تعاقد النادي مع لاعب جديد وخسارته جهود 10 من قدامى عناصره، إلى معسكر إسبانيا يوم السبت وتعود منه يوم 2 أغسطس ويتخلله أداء 5 وديات، وسافرت في ذات اليوم بعثة الشارقة إلى النمسا بعدد 30 لاعباً خلال فترة تحضير تستمر حتى 5 أغسطس المقبل تشتمل على 5 مواجهات ودية.

وغادرت السبت الماضي أيضاً بعثة فريق البطائح التي اختارت إقامة التحضيرات بصربيا مع أداء 4 وديات تسبق عودته إلى الدولة 31 الجاري، كما غادرت بعثة نادي دبا إلى سلوفينيا التي تخوض بها 4 وديات على أن تعود البعثة يوم 30 الجاري، وضمت بعثة عجمان التي غادرت أمس إلى صربيا 28 لاعباً ويستمر المعسكر حتى مطلع أغسطس المقبل ويخوض خلاله 6 وديات كأكثر فرق المحترفين لعباً للوديات في التحضيرات الخارجية، منها مباراة تجمعه أمام بني ياس.

وينضم الظفرة إلى قائمة المغادرين بسفر بعثته فجر غد الأربعاء إلى سلوفينيا ويستمر المعسكر حتى 1 أغسطس ويكتفي الفريق بأداء 3 وديات، فيما يكمل العين عقد سفر فرق «دورينا» بمغادرته إلى المغرب يوم 20 الجاري والتي يخوض فيها مباراة ودية واحدة قبل أن ينقل معسكره إلى إسبانيا لمواصلة برنامجه الإعدادي وأداء 3 وديات قبل العودة المحدد لها 10 أغسطس المقبل، قبل أيام قلائل من انطلاق مباريات الموسم التنافسية.