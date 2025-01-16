أتلتيكو يسعى لتعزيز صدارته للدوري الإسباني وسط مطاردة من الريال وبرشلونة

يتواصل الصراع على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بين فرق المقدمة الأربعة، أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو، عندما تنطلق منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

ويتربع أتلتيكو مدريد على قمة جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة أمام جاره ريال مدريد، فيما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين أمام بلباو، صاحب المركز الرابع.

ويتطلع أتلتيكو مدريد لتفادي أي مفاجآت أمام ليجانيس عندما يحل ضيفا عليه بعد غد السبت، وذلك من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب.

ويريد دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، مواصلة الفريق سلسلة انتصاراته الأخيرة، حيث فاز الفريق في مبارياته التسع الأخيرة بالدوري، كما أنه حقق الفوز في آخر 15 مباراة بكافة المسابقات، حيث ترجع آخر خسارة له ليوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما خسر أمام ريال بيتيس صفر/ 1.

وحقق أتلتيكو مدريد انتصارات مذهلة خلال الـ15 مباراة الأخيرة، من بينها الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي2 / 1 في دوري أبطال أوروبا، والفوز على برشلونة 2 / 1 في الدوري.

ويدخل أتلتيكو مدريد مواجهة ليجانيس منتشيا بالفوز على إلتشي برباعية نظيفة في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا أمس الأربعاء.

ويملك أتلتيكو سجلا لا بأس به على الملعب البلدي دي بوتاركي، معقل فريق ليجانيس، ففي آخر خمس زيارات لأتلتيكو فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث.

وفي المقابل، يدخل فريق ليجانيس اللقاء وليس لديه ما يخسره، ويهدف لتحقيق مفاجأة كالتي فعلها الشهر الماضي عندما تغلب على مضيفه برشلونة بهدف نظيف في الدوري.

ويرغب ليجانيس في الفوز بهذا اللقاء، من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

ورغم أن ليجانيس لم يحقق أي انتصار في الدوري منذ فوزه على برشلونة حيث خسر في مباراة وتعادل في مثلها، لكنه يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة لاسيما وأنه لم يخسر في آخر ثلاث مباريات بكافة المسابقات، حيث فاز على كارتاجينا 2 / 1 في كأس ملك إسبانيا وتعادل مع إسبانيول بالدوري، وفاز على ألميريا 3 / 2 في كأس ملك إسبانيا أمس الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، سيسعى برشلونة للعودة لطريق الانتصارات في الدوري، عندما يواجه مضيفه خيتافي بعد غد السبت.

ولم يلعب برشلونة مباراته في الجولة الـ19 بسبب انشغاله بخوض مباريات كأس السوبر الإسباني، التي أقيمت في السعودية مؤخرا، والتي تمكن فيها الفريق من الفوز على ريال مدريد في المباراة النهائية والتتويج باللقب.

ولم يحقق برشلونة الفوز في آخر ثلاث لقاءات له بالدوري حيث تعادل في مباراة وخسر في آخر مباراتين، ولكنه يدخل مواجهة خيتافي منتشيا بفوزه بآخر خمس لقاءات.

ومنذ خسارته أمام أتلتيكو مدريد في الدوري، حقق برشلونة أربع انتصارات متتالية في كأس إسبانيا وكأس السوبر.

ويعول هانسي فليك، المدير الفني للفريق، على الثقة المرتفعة لدى لاعبيه بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني إثر الفوز على ريال مدريد 5 / 2 في المباراة النهائية للبطولة، بالإضافة لفوزه 5 / 1 على ريال بيتيس أمس في كأس ملك إسبانيا.

ويهدف فليك لاستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبيه لتحقيق الفوز بهذه المباراة والعودة للانتصارات في الدوري من أجل العودة للمنافسة على الصدارة.

ولكن مهمة برشلونة لن تكون سهلة على الإطلاق، لاسيما وأن خيتافي سيسعى هو الآخر للفوز بهذه المباراة من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب حيث يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

ويدخل خيتافي اللقاء منتشيا بتحقيقه ثلاث انتصارات متتالية، اثنين في الكأس وواحدة في الدوري، وهو الأمر الذي سيدفع الفريق لتقديم أقصى ما عنده من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات.

ويلتقي يوم الأحد المقبل، فريق ريال مدريد مع ضيفه لاس بالماس، من أجل مواصلة الانتصارات والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ولم يخسر الريال في آخر أربع مباريات بالدوري الإسباني، حيث فاز في ثلاث وتعادل في واحدة، ولكنه يسعى بكل قوته للفوز بهذه المباراة من أجل اعتلاء صدارة جدول الترتيب، في حال تعثر أتلتيكو أمام ليجانيس، أو على الأقل الحفاظ على فارق النقطة التي تفصله عن الصدارة.

ويسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، لتحقيق الفوز بهذه المباراة وتقديم عرضا جيدا، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت له وللفريق عقب خسارة كأس السوبر أمام برشلونة.

وفي المقابل، يسعى لاس بالماس للعودة لطريق الانتصارات بعد خسارته في الجولة الأخيرة بالدوري أمام خيتافي.

ويرغب لاس بالماس في استغلال حالة التخبط التي يمر بها الريال بعد خسارة كأس السوبر الإسباني، في تحقيق الفوز بهذا اللقاء والتقدم خطوة بجدول الترتيب.

ويسعى أتلتيك بلباو، صاحب المركز الرابع، لتحقيق الفوز على سلتا فيجو عندما يلتقيان يوم الأحد المقبل.

ويرغب بلباو في تحقيق الفوز من أجل تعزيز موقعه في المركز الرابع بجدول الترتيب وربما التقدم نحو المركز الثالث، حال تعثر برشلونة.

ولكن سيتعين على بلباو أن يتخطى عقبة فريق سلتا فيجو، الذي يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، والذي يسعى للعودة لطريق الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام رايو فاييكانو.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، يلتقي إسبانيول مع بلد الوليد، غدا الجمعة، فيما يلتقي جيرونا مع أشبيلية، وريال بيتيس مع ديبورتيفو ألافيس بعد غد السبت.

ويلعب أوساسونا مع رايو فاييكانو، وبلنسية مع ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل، قبل أن تختتم منافسات هذه الجولة يوم الاثنين المقبل بمواجهة تجمع بين فياريال وضيفه ريال مايوركا.