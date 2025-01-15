«أبيض الناشئين» في التصنيف الرابع لقرعة كأس آسيا

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منتخبنا الوطني للناشئين ضمن المستوى الرابع مع منتخبات: الصين، إندونيسيا وكوريا الشمالية، في قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2025، والمقرر إجراؤها 23 يناير الجاري، في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

فيما وجدت في المستوى الأول منتخبات: السعودية المستضيفة للبطولة، واليابان، كوريا الجنوبية وإيران، وفي المستوى الثاني منتخبات: أستراليا، اليمن، أوزبكستان وطاجيكستان، وفي المستوى الثالث منتخبات: تايلاند، فيتنام، عُمان وأفغانستان.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه تم تصنيف المنتخبات الـ16 المشاركة في نسخة السعودية 2025 في 4 مستويات، وفقاً لمبادئ التصنيف المحدثة، التي ستطبق في جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي، بدءاً من عام 2025، دون الاعتماد على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبين أن التصنيف سيتم على أساس نظام النقاط وفقاً للتصنيف النهائي للمنتخبات، عبر النسخ الثلاث السابقة، مع احتساب النقاط التي حصل عليها الاتحاد الوطني من كل نسخة تدريجياً، لتكون أحدث نسخة 100 %، وثاني آخر نسخة 50 %، وثالث آخر نسخة 25 % من نقاط التصنيف، ونتيجة لذلك فإن المستويات الأربعة تم تحديدها على ضوء النسخ الثلاث السابقة للنهائيات الآسيوية أعوام 2016 و2018 و2023.

وأشار الاتحاد إلى أنه بعد انتهاء التصفيات التأهيلية للنهائيات الآسيوية في أكتوبر الماضي تم تقليص عدد المنتخبات المشاركة من 42 إلى 15 منتخباً ستدخل القرعة إلى جانب السعودية، الدولة المُضيفة للنهائيات للمرة الثانية، خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل 2025، بعد استضافتها الأولى عام 1992.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن أصحاب المراكز الثمانية الأولى في النهائيات الآسيوية يضمنون مكانهم في نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر، وهي النسخة الموسعة حديثاً، والتي ستضم 48 منتخباً للمرة الأولى.