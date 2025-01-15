شباب الأهلي والريان يقصان شريط افتتاح السوبر الإماراتي القطري

يتطلع شباب الأهلي إلى تحقيق إنجاز ثانٍ في موسم 2024-2025، عندما يحل ضيفاً على الريان في السابعة من مساء غد الخميس بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، في مباراتهما على لقب «درع التحدي» في افتتاحية النسخة الثانية السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، وذلك بعدما سبق أن توج «الفرسان» أبطالاً لكأس سوبر إعمار، بفوزه على الوصل 4-1 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، في أعقاب نهاية زمن المباراة الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

ويسعى شباب الأهلي أيضاً، إلى تعزيز تفرده كما عود جماهيره، بلقب ثانٍ في السوبر الإماراتي القطري، بعدما سبق أن نال لقب «درع السوبر» في النسخة الأولى بتغلبه على ضيفه الدحيل 2-1، في مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي، وهو الفريق الوحيد الذي يتكرر ظهوره في النسخة الثانية، بعدما شارك معه الشارقة في النسخة الأولى، وخسر مباراة «كأس السوبر» أمام العربي القطري بهدف دون مقابل، فيما تشهد النسخة الثانية، مشاركة 8 أندية، بواقع 4 فرق إماراتية وهي شباب الأهلي، الوصل، النصر والوحدة، و4 فرق قطرية هي الريان، السد، الوكرة ونادي قطر، وتتنافس فيما بينها على 4 بطولات.

معانقة الدرع

نال الفريقان بطاقة المشاركة في مواجهة غد، بعدما حل كل منهما في المركز الثاني في الدوري المحلي للمحترفين بالموسم الماضي، عندما أنهى شباب الأهلي دوري أدنوك للمحترفين وفي رصيده 58 نقطة من 26 مباراة، وأنهى الريان دوري نجوم أريدُ وفي رصيده 47 نقطة من 22 مباراة، ويسعى كل منهما لمعانقة «درع التحدي»، ويزيد من التوقعات بمباراة قوية ومثيرة أيضاً، تنافس «الفرسان» القوي على صدارة دوري المحترفين هذا الموسم، إذ يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشارقة في الصدارة، وحقق الفوز في آخر مبارياته على العين بهدف دون مقابل في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة السابعة، كما نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

حافز كبير

وفي المقابل، يملك الريان حافزاً كبيراً بعد الانتصار الكبير الذي حققه في الجولة 12 من الدوري القطري على حساب أم صلال بنتيجة ثقيلة 6-2، ما زاد من معنويات لاعبيه قبل لقاء «الفرسان»، خاصة وأن «الرهيب» كان أكبر المستفيدين من الجولة الأخيرة للدوري بالقفز من المركز الثامن إلى الخامس في جدول ترتيب الأندية برصيد 16 نقطة، كما أن الفريق يقترب من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى من كأس نجوم قطر.

القيادة واللاعبون

ستكون مباراة غد، تحدياً خاصاً بين مدربين من المدرسة البرتغالية، إذ يقود شباب الأهلي المدرب باولو سوزا، الذي تولى المسؤولية هذا الموسم، ويحقق نجاحات كبيرة حتى إن «الفرسان» أصبحوا مرشحين بقوة للفوز بأي بطولة أو مباراة مهما كانت قوة المنافس، بينما عانى الريان كثيراً في الموسم الجاري، ما دفع إدارة النادي للتعاقد مع المدرب آرتو جورج يوم 4 يناير 2025، خلفاً للمدرب يونس علي، الذي تم إنهاء عقده بالتراضي، وكان الظهور الأول لجورج مع «الرهيب» عندما قاده للفوز على أم صلال، ويتطلع الريان لتحقيق الفوز بلقبه الأول هذا الموسم، ليشكل ذلك دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال الموسم الحالي، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

كتيبة

كما يملك الفريقان كتيبة كبيرة من النجوم، ويتقدمهم في شباب الأهلي سردار أزمون الذي سجل 8 أهداف وصنع هدفين حتى الآن مع الفريق في الدوري، ومعه كارتابيا، بالا، بوغدان، حارب عبدالله، يحيى الغساني، مؤنس دبور، ومن ورائهم حارس المرمى حمد المقبالي، ويقابلهم في الريان، المهاجم البرازيلي روجير غيديس، الذي سجل 10 أهداف، وصنع هدفين في 12 مباراة لعبها مع «الرهيب» هذا الموسم، ومعه أشرف بن شرقي، محمود تريزيجيه، دافيد غارسيا، والحارس سامي حبيب.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريقين يملكان إرثاً تاريخياً كبيراً، إذ سبق أن توج شباب الأهلي بالعديد من الألقاب، وتتضمن الفوز بلقب الدوري الإماراتي 8 مرات، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة 10 مرات، وكأس السوبر للمحترفين 7 مرات، وكأس المحترفين 5 مرات، فيما سبق أن نال الريان لقب الدوري القطري في 8 مناسبات، وكأس الأمير 6 مرات، وكأس الشيخ جاسم 5 مرات.

استقبال

أبدى البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، سعادته بلقاء مضيفه الريان غداً، على ملعب استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، في مباراتهما على لقب «درع التحدي» في افتتاحية النسخة الثانية السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، مشيداً بالاستقبال الطيب الذي وجده «الفرسان» عند وصولهم للدوحة، متمنياً أن يقدم الفريقان مباراة ذات مستوى فني رفيع تنال استحسان الجماهير.

واعتبر المدرب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، بأنها نهائي مهم أمام منافس قوي لديه إرث كبير، وحقق بطولات عديدة ويقوده مدرب قدير، مبيناً أن المواجهة لن تكون سهلة، وتحتاج أن يكون الجميع في أفضل مستوى فردي وجماعي، مضيفاً أن الكفة متوازنة بين الفريقين، وأن اللقاء يتطلب أعلى درجات التركيز لتحقيق الهدف المنشود.

وحول إعداد شباب الأهلي للمباراة، قال المدرب البرتغالي: التحضيرات سارت بشكل جيد، وأظهر خلالها اللاعبون الرغبة والشغف لتحقيق الفوز، وهناك أمور مهمة في مثل هذه المباريات، ومنها الالتزام والتركيز والاستحواذ وصناعة الفرص وتحويلها إلى أهداف، ونعمل دائماً على تطوير مستويات اللاعبين ليكونوا في المستوى المطلوب ويحققوا تطلعات النادي وجماهيره.

جاهزية

من جانبه، أوضح سعيد عزت الله لاعب شباب الأهلي، أن الجميع جاهزون للقاء الريان، مبيناً أن «الفرسان» في الموسم الحالي ينافسون على عدة بطولات، ويقاتلون في جبهات كثيرة، مؤكداً أن شباب الأهلي نادٍ كبير، ويملك مجموعة من اللاعبين المميزين، ويقوده جهاز فني مقتدر.

وتوقع اللاعب أن يرافق اللقاء الكثير من الضغوط باعتبار أن المباراة تجمع فريقين كبيرين في بطولة تهم الطرفين، وأكد أنهم كلاعبين اعتادوا أجواء البطولات وما تحفل به من تحديات كبيرة، مضيفاً أن الضغوط دائماً تمنحهم دافعاً إضافياً لبذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج تسعد الجماهير.