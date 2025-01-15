سيتي يهدر تقدمه ويتعادل 2-2 مع برنتفورد

أهدر مانشستر سيتي تقدمه بهدفين بعد أن سجل يواني ويسا وكريستيان نورجارد هدفين في وقت متأخر من المباراة ليمنحا برنتفورد تعادلا مثيرا 2-2 أمام ضيفه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وبعد تعرضه لست هزائم في الدوري في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر، استعاد سيتي عافيته بالتعادل مع إيفرتون والفوز على ليستر سيتي ووست هام يونايتد لكن انهياره في وقت متأخر من مباراة اليوم أوقف صحوته التي لم تدم طويلا وتوقفت فجأة.

وبالنقطة التي حصل عليها من المباراة أصبح سيتي في المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بينما يحتل برنتفورد المركز العاشر برصيد 28 نقطة بعد تحقيقه عودة غير متوقعة.

وبعد أن عانى من صعوبات في صناعة الفرص في الشوط الأول، اقترب سافينيو جناح مانشستر سيتي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 50 إذ تقدم من الجهة اليسرى قبل أن يسدد كرة اصطدمت بالقائم.

وبعد دقيقتين، لعب إرلينج هالاند مهاجم سيتي برأسه مباشرة نحو الحارس رغم أنه كان يجب أن يسجل.

جاء التقدم أخيرا لصالح سيتي في الدقيقة 66 عندما أرسل كيفن دي بروين تمريرة رائعة من الناحية اليمنى قابلها فودن بتسديدة باتجاه القائم البعيد.

وكان من المفترض أن تحسم المباراة عندما سجل فودن الهدف الثاني بعد 12 دقيقة أخرى، إذ كان رد فعله أسرع ليهز الشباك بعد ارتداد الكرة إليه بعد أن تصدى الحارس لتسديدة سافينيو، ليسود الصمت وسط جماهير الفريق المضيف.

لكن بعد أربع دقائق، نجح ويسا في تقليص الفارق في الدقيقة 82 بتسديدة من مسافة قريبة ومع قيام مدافعي سيتي بعدة تدخلات في الدقائق الأخيرة لحماية تقدم فريقهم، كان ينبغي عليهم إدراك التهديد الذي يشكله برنتفورد.

وأكمل الدنمركي الدولي نورجارد عودة برنتفورد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حيث لعب برأسه بقوة ليضع الكرة في شباك ستيفان أورتيجا، على الرغم من أن حارس مرمى سيتي وضع يده لابعاد الكرة.

وكان مدرب سيتي بيب جوارديولا منفعلا عند إطلاق صفارة النهاية، حيث احتضن ووبخ حارس مرمى فريقه بعد عرض مخيب آخر من فريقه.