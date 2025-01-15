«الميركاتو الشتوي» ينطلق اليوم وسط توقعات بنشاط كبير لأندية المحترفين

يفتح باب الانتقالات الشتوية (الميركاتو الشتوي) اليوم، ويستمر حتى يوم 11 فبراير القادم، وتسعى أندية الدولة خلال الميركاتو إلى سد الثغرات في صفوفها بإجراء صفقات جديدة خلال 27 يوماً هي عمر «الميركاتو الشتوي»، الذي يسمح بعد نهايته وخلال الفترة من 12 فبراير إلى 4 مارس 2025، بإجراء الأندية لتعاقدات جديدة أخرى بشرط أن تكون صفقات حرة، أي مع لاعبين غير مرتبطين بعقود مع أندية أخرى، ويتوقع أن تشهد فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2024 - 2025، رواجاً غير مسبوق مقارنة بالمواسم السابقة، على ضوء نتائج ومستويات العديد من أندية الدولة خلال النصف الأول من هذا الموسم، خاصة على صعيد أندية دوري أدنوك للمحترفين، وشراسة الصراع الدائر على مراكز المقدمة، وعلى البحث عن طوق النجاة للهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وأكد وكيل اللاعبين جلال الدين بالحاج، أنه يتوقع زيادة الطلب على صفقات وتعاقدات جديدة مع لاعبين محترفين أجانب أو مقيمين من خارج دوري أدنوك للمحترفين خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2024 - 2025، خاصة من قبل أندية دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تعرفت تلك الأندية على المشاكل التي تعاني منها خلال النصف الأول من الموسم الجاري، وما تحتاجه إلى تحقيق أهدافها، وبين أنه من خلال نتائج ومستويات الأندية واللاعبين خلال الجولات الماضية من دوري المحترفين، يمكن التعرف على ما تحتاجه بعض الأندية، مشيراً إلى أن أغلب الأندية المتنافسة على القمة، تحتاج إلى دعم دفاعي، في ظل معدلات عالية في الأهداف التي تستقبلها شباكها، مقارنة بمعدلات تسجيلها العالي للأهداف، وإلى أن الشارقة يستثنى من هذا الأمر، مع قوة دفاعية ظاهرة للجميع.

دعم محدود

وأوضح بالحاج أن بعض أندية النصف الأسفل في لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، تحتاج إلى دعم محدود في كافة الخطوط، والبعض الآخر يحتاج إلى دعم شامل، وخاصة المتصارعة على الهروب من المراكز الأخيرة، وتهديد شبح الهبوط، وألمح إلى تلقيه بالفعل طلبات من بعض الأندية للبحث عن طلبات محددة لتدعيم صفوفها، وقال إن ما يرفع من سقف التوقعات بنشاط كبير في «الميركاتو الشتوي» لهذا الموسم، تغيير 6 أندية لأجهزتها الفنية، وهي دبا الحصن، خورفكان، بني ياس، العين، الوحدة والبطائح، ما يعني رغبة هؤلاء المدربين بإجراء صفقات جديدة تتناسب وأفكارهم التدريبية، بعدما تم إجراء صفقات «الميركاتو الصيفي» لهذه الأندية وفق فكر وآراء المدربين السابقين.

وتجدر الإشارة إلى أن فترة «الميركاتو الصيفي» تكون دائماً أطول زمنياً من «الميركاتو الشتوي»، حيث وصلت فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجاري إلى 83 يوماً، وشهدت 1659 معاملة للأندية، وتوزعت ما بين 102 معاملة استبدال، و44 إعارة، و28 انتقال لاعب، و1418 تسجيل لاعب، و67 كشف قيد، وكان نصيب أندية المحترفين منها، 175 معاملة ما بين 8 معاملات استبدال، و15 إعارة، و13 انتقالاً، و125 تسجيلاً، و14 معاملة قيد، وأندية الدرجة الأولى منها، 333 معاملة، وتضمنت 3 معاملات استبدال و17 إعارة، و5 انتقالات، و297 تسجيلاً، و11 معاملة قيد، أما فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي 2023 - 2024، فاقتصرت على 38 معاملة، وتنوعت ما بين 16 لاعباً مواطناً، و6 لاعبين مقيمين، ولاعبين من مواليد الدولة، و14 لاعباً أجنبياً، وقام 11 نادياً بدوري أدنوك للمحترفين، باستقطاب لاعبين جدد، بينما لم تعقد أندية العين وكلباء والنصر، أي صفقات جديدة، فيما بلغت معاملات القيد والتسجيل في أندية الدرجة الأولى، 150 معاملة، وتضمنت 66 لاعباً مواطناً، و6 لاعبين من مواليد الدولة، و47 لاعباً مقيماً، و31 لاعباً أجنبياً.