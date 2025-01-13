نيمار يتقاضى 52 مليون دولار عن كل مباراة مع الهلال





كنز النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال أموالاً طائلة من النادي السعودي في العام الماضي، بالرغم من أنه لم يركض سوى بضع دقائق على العشب الأخضر.

وغاب نيمار عن الهلال موسماً كاملاً تقريباً بعد إصابته بالرباط الصليبي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعد عودته إلى الملاعب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تعرّض لإصابة جديدة (تمزق في العضلة الخلفية) غيبته عن الملاعب لشهر ونصف الشهر.

وتسلم نيمار (32 عاماً) راتبه كاملاً من الهلال البالغ 104 ملايين دولار، بغض النظر عن هذا الغياب الطويل.

ولعب النجم البرازيلي مباراتين فقط في 2024، الأولى ضد العين الإماراتي والثانية أمام الاستقلال الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

وركض نيمار ضد العين 13 دقيقة، في حين وطأت قدماه المستطيل الأخضر 29 دقيقة أمام الفريق الإيراني، ما يعني أن مجموع دقائق نيمار خلال العام الماضي 42 دقيقة فقط لا غير.

وبالنظر إلى عدد الدقائق مقارنة بالراتب السنوي لنيمار، يكون اللاعب تقاضي 52 مليون دولار حسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي.

52 مليون دولار عن كل مباراة.

2.45 مليون عن كل دقيقة.

1.12 مليون دولار عن كل لمسة كرة.

الجدير بالذكر أن نيمار كان انضم للهلال في أغسطس 2023 قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 92 مليون دولار، وينتهي عقده مع الزعيم السعودي في يونيو 2025.