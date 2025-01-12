الدوري الإيطالي : إنتر وصيفاً بالفوز على فينيتسيا

اعتلى إنتر حامل اللقب المركز الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تحقيقه الفوز السادس تواليا في المسابقة على حساب مضيفه فينيتسيا 1-0 الأحد ضمن المرحلة العشرين، متخطيا بذلك أتالانتا المتعادل سلبا أمام أودينيزي من دون أهداف السبت.

ويُدين فريق المدرب سيموني إنزاغي بفوزه لمدافعه الدولي ماتيو دارميان صاحب هدف اللقاء الوحيد، بعد أن تابع إلى داخل الشباك من مسافة قريبة تسديدة للنجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس تصدى لها حارس مرمى أصحاب الأرض الصربي فيليب ستانكوفيتش (16).

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني متخطيا أتالانتا الثالث بفارق نقطة واحدة (19 مباراة)، علما أنه خاض 18 مباراة ولديه مباراتان مؤجلتان أمام فيورنتينا وبولونيا، فيما تجمّد رصيد فينيتسيا عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

وعاد "نيراتسوري" بهذا الانتصار إلى السكة الصحيحة، بعد أيام قليلة من سقوطه الدراماتيكي في نهائي الكأس السوبر في جدة أمام جاره ميلان بعد تفريطه بتقدم 2-0 قبل أن يخسر 2-3 ليفشل في تحقيق لقبه الرابع تواليا في المسابقة.

وحقق جنوة فوزه الأول على أرضه هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه بارما 1-0.

ويُدين جنوة الذي يشرف على تدريبه لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا منذ نوفمبر الماضي، بانتصاره الأول على ملعبه منذ 20 مايو الماضي، إلى لاعب وسطه الدنماركي مورتن فريندروب الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 65.

وكان جنوة سجل على أرضه هذا الموسم يتضمن ستة تعادلات مع إنتر ميلان وبولونيا وكالياري بنتيجة واحدة (2-2) وروما وكومو بنتيجة واحدة (1-1) وتورينو (0-0) وأربع هزائم أمام هيلاس فيرونا 0-2 ويوفنتوس 0-3 وفيورنتينا 0-1 ونابولي 1-2.

وهو الفوز الخامس لجنوة هذا الموسم مقابل ثمانية تعادلات وسبع هزائم فرفع رصيده الى 23 نقطة وارتقى الى المركز الحادي عشر.

ومُني جنوة الذي اشتراه مؤخرا رجل الأعمال الروماني دان سوكو، بخسارة واحدة فقط منذ تسلّم فييرا إدارته الفنية، وجمع 13 نقطة في ثماني مباريات.

في المقابل، مني بارما بخسارته التاسعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

ويلعب لاحقا بولونيا مع روما، على أن تُختتم مباريات الأحد بمواجهة نابولي المتصدر وضيفه فيرونا.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء مونتسا مع فيورنتينا.