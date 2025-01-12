خيتافي يسقط لاس بالماس بثنائية في عقر داره بالدوري الإسباني

أوقف خيتافي سلسلة عدم الخسارة لمضيفه لاس بالماس ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي استمرت في مبارياته الأربع الماضية بالمسابقة.

وتغلب خيتافي 2 / 1 على لاس بالماس، اليوم الأحد، في المرحلة العشرين للمسابقة.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث بادر كويا دا كوستا بالتسجيل لمصلحة خيتافي في الدقيقة 70، قبل أن يضيف بورخا مايورال الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وأشعل لاس بالماس المباراة في اللحظات الأخيرة، بعدما أحرز عدنان يانوزاي هدفا لمصلحته في الدقيقة 88، ليحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.

ورفع خيتافي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 3 نقاط خلف لاس بالماس، صاحب المركز الرابع عشر.