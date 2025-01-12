الشارقة يسترد صدارة دوري المحترفين بعد 24 ساعة

استرد الشارقة صدارة لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين من شباب الأهلي، بعد فقدها لمدة 24 ساعة، وذلك بوصوله إلى 31 نقطة بفوزه على ضيفه خورفكان بهدف وحيد سجله البديل تايرون كونراد في الدقيقة 89 من زمن مباراتهما ضمن الجولة 12 من المسابقة مساء أمس، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 14 نقطة وظل في المركز التاسع.

جاء الشوط الأول متكافئًا بين الفريقين، واعتمد خورفكان على الهجمات المرتدة، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 15 عندما انطلق شيكنا دومبيا من منتصف الملعب وواجه حارس الشارقة عادل الحوسني، الذي تألق في إنقاذ مرماه من أولى الفرص الحقيقية للتسجيل في المباراة.

وضغط الشارقة بكامل صفوفه في الشوط الثاني، وألغى حكم المباراة هدفاً سجله عثمان كمارا للشارقة في الدقيقة 53 لتداخل كايو لوكاس المتسلل في اللعبة، وأخطأ كيونغ وون كون مدافع خورفكان، لتصل منه الكرة إلى البديل الكاسير داخل منطقة الجزاء، والذي مررها بدوره عرضية أرضية إلى البديل الآخر تايرون كونراد ليسددها في المرمى، مسجلًا هدف الشارقة والمباراة الوحيد في الدقيقة 89.

وفي المباراة الثانية، حسم التعادل السلبي مباراة بني ياس والوصل، التي أقيمت، أمس، على ملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن الجولة ذاتها، ليرفع بني ياس رصيده إلى 9 نقاط ويتقدم للمركز الـ 11 في جدول الترتيب، فيما وصل الوصل إلى النقطة 17 في المركز الـ 8.

كما تعادل الجزيرة وضيفه الوحدة بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس ضمن مباريات الجولة نفسها، بعد مواجهة قوية، تميزت بالإثارة والحماس وشهدت العديد من الفرص المهدرة، بجانب طرد علاء زهير مدافع الوحدة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، بالنتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، ورفع الوحدة رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الثالث.