تأهل تشيلسي وبرايتون وبورنموث للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهلت أندية تشيلسي وبرايتون وبورنموث للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

صعد تشيلسي بعد فوز كاسح على ضيفه موركامب بخمسة أهداف سجلها توسين أدارابيويو "ثنائية" وكريستوفر نكونكو وجواو فيليكس "ثنائية" في الدقائق 40 و50 و70 و75 و77.

أما برايتون فقد فاز خارج ملعبه على نوريتش سيتي بنتيجة 4 / صفر.

أحرز جورجينو روتر "ثنائية" إضافة إلى هدف لكل من خوليو إنسيسو وسولومون مارش أهداف برايتون في الدقائق 38 و45+2 و59 و74.

وبفوز عريض أيضا تأهل بورنموث بالتغلب على ضيفه ويست بروميتش ألبيون بنتيجة 5 / 1.

سجل جاستن كلويفرات ودانجو واتارا "ثنائية" وأنطوان سيمينو ودانييل جييسون أهداف بورنموث في الدقائق 27 و34 و44 و47 و92، بينما أحرز كاليب تايلور هدف وست بروميتش الوحيد في الدقيقة 14.

وصعد أيضا نوتنجهام فورست بفوزه على لوتون تاون بهدفين سجلهما ريان باتيس ورامون سوسا في الدقيقتين 40 و68.

وفجر بليموث أرجيل مفاجأة بإقصاء برينتفورد بعد الفوز بهدف وحيد سجله مورجان ويتاكر في الدقيقة 82.

وفي مواجهة بعيدة عن الأضواء فاز إكستر سيتي على ضيفه أكسفورد يونايتد بنتيجة 3 / 1 ليتأهل للدور الرابع.