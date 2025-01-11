شباب الأهلي يتصدر دوري المحترفين بهدف أزمون في العين

طلحة عبدالله، - عدنان الغربي، الشارقة- إيهاب زهدي

تصدر شباب الأهلي الترتيب بدوري أدنوك للمحترفين رافعاً رصيده إلى (29 نقطة) بعد فوزه الثمين على مضيفه العين بهدف دون مقابل سجله سردار أزمون في الدقيقة 35 من المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري، وبخسارته تجمد العين في رصيد (19 نقطة) بالمركز السادس، وتألق حمد المقبالين حارس مرمى شباب الأهلي في الإبقاء على تفوق فريقه بعد تصديه الناجح لركلة جزاء عيناوية سددها لابا كودجو في الدقيقة 38.

وقلب النصر تأخره بهدفين من كلباء إلى فوز 3 ـ 2 في المباراة، التي جمعتهما مساء أمس على استاد آل مكتوم لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً مقابل 17 نقطة لـ«النمور» في المركز السابع.

جاءت المباراة مفتوحة من الجانبين، ونجح كلباء في افتتاح التسجيل مبكراً من هجمة مرتدة سريعة بواسطة شهريار موغانلو في الدقيقة 11، بعد الهدف فرض النصر سيطرة على مجريات الشوط الأول، لكنها جاءت عقيمة ولم تصنع خطراً حقيقياً على مرمى «النمور» باستثناء فرصتين، ضاعت الأولى من أقدام الهولندي ليروي فير رغم موقعه المناسب لتسجيلها، أما الثانية تألق فيها حارس المرمى أحمد المنصوري، عندما حوّل رأسية موسى نداي إلى الركنية، في المقابل تراجع كلباء إلى الدفاع واعتمد على الهجمات المرتدة بقيادة مهدي قايدي وشهريار، وسجل علي مبخوت هدفاً في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ألغاه الحكم بداعي التسلل.

مع بداية الشوط الثاني، اقترب كلباء من إضافة الهدف الثاني من الهجمة الأولى عن طريق مهدي قايدي، لكن ليما تدخل وحول الكرة إلى الركنية، قبل أن ينجح شهريار من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 50 وقلل مروان أزرقان الفارق للعميد في الدقيقة 58، وكثف النصر محاولاته بحثاً عن التعادل وتمكن من ذلك بواسطة علي مبخوت في الدقيقة 84 ثم اختطف عثمان بوسعيد نقاط الفوز بهدف ساحر في الوقت بدل الضائع ( 90 + 1).

وفاز البطائح على ضيفه العروبة بهدف دون مقابل سجله اناتولي بيرترند بطريقة رائعة في الدقيقة 76 من عمر مباراتهما، مساء أمس، على ملعب استاد خالد بن محمد. ورفع البطائح رصيده إلى 8 نقاط، وقفز من المركز 13 قبل الأخير إلى المركز 11 انتظاراً لنهاية مواجهات الجولة 12، بينما ازداد وضع العروبة صعوبة مع بقائه في المركز 14 الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

وقدم الفريقان أداءً متوسطاً طوال شوطي المباراة، ولم يشكل أي منهما خطورة حقيقية على المرمى حتى تسجيل العروبة هدفاً ألغاه الحكم بداعي تسلل البديل داميلارى صلاح الدين صانع الهدف في الدقيقة 73.

وتسببت ركلة حرة للبطائح من الجانب الأيمن، في إحداث دربكة في دفاعات العروبة، ليستغل اناتولي بيرترند كرة ساقطة، ويسجل منها هدفاً بتسديدة خلفية من مساحة ضيقة في الدقيقة 76، ووسط ازدحام من لاعبي الفريقين.

وحافظ البطائح على تفوقه في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما أجرى مدربه عدداً في التغييرات الدفاعية لتأمين النتيجة، والخروج بثلاث نقاط في أول قيادة رسمية للمدرب الوطني محمد الرئيسي للفريق، بعدما حل بديلاً للمدرب غوران توميتش.