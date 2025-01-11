الجزيرة والوحدة.. ديربي ملتهب

أحمد عيسى، محمد صادق

يستقبل الجزيرة على ملعبه ضيفه الوحدة عند السابعة و45 دقيقة مساء اليوم لحساب مباريات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة قوية يشتد عبرها الصراع على نقاط الفوز، والمركز الثالث في جدول الترتيب، مع رغبة الفريقين في مواصلة النتائج الإيجابية وعدم العودة لنزيف النقاط.

ونجح الجزيرة في العودة لمربع الانتصارات بعد تغلبه في الجولة السابقة خارج قواعده على البطائح 0-3، وقفز به الفوز إلى المركز الرابع من السادس برصيد 20 نقطة، ما رفع الروح المعنوية للاعبين وجماهير النادي، وأكمل الفريق تحضيراته في الأيام السابقة وسط اهتمام كبير من الجهازين الفني والإداري.

لكن مهمة الجزيرة لن تكون سهلة أمام ضيفه الوحدة الذي يمتلك دافعاً كبيراً في اللقاء بعد فوزه الأخير على دبا الحصن 1-4 الذي صحح مساره ورفع رصيده إلى 21 نقطة قادته للمركز الثالث، وأصبح قريباً من المنافسة على الصدارة، لكن بفارق كبير من النقاط يتطلب منه مواصلة النتائج الإيجابية.

تفوّق

ويدخل الوحدة الديربي في ظل تفوق معنوي على الجزيرة في المواجهات الأخيرة التي جمعتهما في الدوري، إذ حقق الفوز في آخر 5 مباريات في الديربي في الدوري، وفي آخر 7 مباريات لم يتمكن فيها الجزيرة من الفوز على الوحدة، حيث يعود آخر فوز للجزيرة إلى ديسمبر 2020، فيما شهدت آخر 10 مواجهات بين الفريقين فوز الوحدة في 7 مباريات والتعادل في مباراة وفوز الجزيرة في مباراتين.

ويطمح الوحدة الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة إلى توسيع الفارق مع منافسه، ومحاولة العودة إلى سباق الصراع على لقب الدوري في حال خدمته نتائج بقية المباريات.

صعوبة

واعترف الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، بصعوبة اللقاء، وقال: إن الوحدة من الفرق القوية التي تضم عناصر مميزة في صفوفها، ذاكراً أن مواجهات الديربي دائماً تكون صعبة، وبها الكثير من التحديات، وأضاف: تدربنا بشكل جيد، وهنالك إصرار من اللاعبين على تقديم مستوى يرضي جماهير النادي والفوز بنقاط المباراة، وأنا على ثقة بأن كل لاعب سيبذل قصارى جهده في المباراة حتى تستمر النتائج الإيجابية.

وقال السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب الوحدة، إن المباراة هي دائماً ديربي قوي ومميز بين الفريقين، حيث يحمل كل فريق تاريخاً وطموحات كبيرة، مؤكداً أن الفوز في الديربي له تأثير كبير في الفريق الفائز، ليس فقط فيما يتعلق بالنقاط، لكنه أيضاً يمنحه دفعة معنوية كبيرة.

وأضاف: «بعد فوزنا في المباراة الأخيرة أرى تحسناً ملحوظاً في أداء اللاعبين وارتفاعاً في المعنويات، ونسعى للفوز بالديربي، ما يزيد من عزيمتنا وإصرارنا على مواصلة تحقيق النجاح».

وأكد جاهزية فريقه واستعداده للمباراة المهمة، وأن هدفه تقديم أداء قوي يؤهل الفريق لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث لتعزيز موقعه في دوري المحترفين.