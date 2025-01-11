الشارقة وخورفكان.. سباق الصدارة والأمان

ياسر قاسم، محمد فضل

يشهد استاد الشارقة في سمنان عند الخامسة و5 دقائق مساء اليوم لقاء صاحب الأرض الشارقة وضيفه خورفكان ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يتطلع فيها الشارقة للعودة لطريق الانتصارات للوصول للنقطة 31 بعد تعادله في الجولة الماضية خارج ملعبه مع العين، وهو أول تعادل للفريق خلال 11 جولة، فاز في 9 منها وخسر مرة واحدة، فيما يتطلع الضيوف لمزيد من الأمان بعد وصولهم للنقطة 14 بعد فوزهم في الجولة الماضية على بني ياس. وتأخذ المباراة أهميتها القصوى للشارقة بعد أن تقلص الفارق إلى نقطتين مع المنافس المباشر شباب الأهلي المتأخر بمباراة.

تحضيرات

استعد الشارقة للمباراة بـ4 تدريبات يومية تحت إشراف مدربه كوزمين أولاريو، ركز فيها المدرب على معالجة بعض الملاحظات السابقة مع التركيز على مشاهدة مباراة خورفكان مع بني ياس ووضع البدلاء المناسبين للغائبين عن التشكيلة بسبب تراكم البطاقات، وهما ماجد حسن ولوان بيريرا، زيادة على استمرار غياب محمد عبد الباسط.

بدوره يصل خورفكان إلى ملعب الشارقة منتشياً بفوزه بخماسية على بني ياس في الأسبوع 11، وهو الانتصار الذي رفع رصيد النسور إلى 14 نقطة في المركز التاسع ليبتعد خطوة جديدة عن معمعة الهبوط ومراكز القاع.

ثبات

ويعتمد المدرب الوطني عبد المجيد النمر، المدير الفني لخورفكان، على التشكيلة نفسها التي تمكنت من تحقيق الفوز على السماوي بقيادة اللاعب المالي شيكنا دومبيا، والبديل الناجح حمدان البشر، الذي وقع على هدفين من أهداف فريقه الخمسة في مرمى بني ياس فور دخوله أرضية الملعب، في وقت سجل فيه دومبيا الهدفين الأول والثاني.

معنويات

وقال النمر: سنخوض مواجهة صعبة أمام المتصدر الذي يسعى لتحقيق الفوز، ونحن أيضاً ذاهبون للهدف ذاته، والفريق في كامل الإعداد، ونتطلع إلى تحقيق النتيجة الإيجابية، مشيراً إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة بعد الفوز الأخير، ونتمنى حضور الجماهير بقوة، لأنهم أحد أسباب النجاح، داعياً إلى ضرورة الابتعاد عن الأخطاء بقدر الإمكان، واللعب بتركيز عالٍ.