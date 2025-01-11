بني ياس والوصل.. بداية جديدة واستمرار

حمد صادق، أحمد عيسى

يأمل بني ياس في تحقيق بداية جديدة عندما يستضيف الوصل عند الساعة 5:05 دقائق على ملعب «السماوي» بالشامخة، حيث يتطلع الفريق إلى إيقاف سلسلة الخسائر والنتائج السلبية المتتالية في الدوري والعودة إلى نغمة الانتصارات الغائبة منذ الجولة الثالثة هذا الموسم، إذ لم يتذوق بني ياس طعم الفوز في آخر 8 مباريات في الدوري، خسر خلالها 6 مباريات وتعادل في مباراتين. ويدخل بني ياس المباراة تحت قيادة فنية جديدة بعد عودة مدربه السابق الروماني دانييل إيسايلا الذي تولى المهمة خلفاً للبرتغالي جواو بيدرو سوزا الذي تم إنهاء عقده عقب الخسارة بخماسية في الجولة الماضية، إذ سبق لإيسايلا تدريب بني ياس لمدة 3 مواسم وحقق معه المركز الثاني في موسم 2020 ـ 2021، قبل أن يخوض تجربتين مع عجمان وخورفكان.

ويقبع بني ياس في المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الوصل المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

ورغم معرفة إيسايلا بالفريق واللاعبين جيداً إلا أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة الوصل الطامح إلى مواصلة الانتصارات، وسيسعى المدرب الروماني إلى محاولة إنقاذ الفريق من تراجع النتائج وعدم الدخول في حسابات معقدة للهروب من دوامة الهبوط وتحسين مركزه في الدوري.

معنويات عالية

ويدخل الوصل اللقاء، بمعنويات عالية بعد عودة الفريق القوية للنتائج الإيجابية وفوزه في الجولة السابقة على العروبة بسداسية، ما يجعل الفريق أكثر إصراراً على مواصلة نتائجه الإيجابية في لقاء اليوم والتقدم نحو الصدارة في مهمة تتطلب منه مضاعفة الجهد خلال الجولات المقبلة.

وأكد الصربي ميلوش المدير الفني للفريق، الجاهزية للقاء، وأن مباراة اليوم تعتبر الثالثة لـ«الإمبراطور» أمام منافسه. وقال: تعادلنا مع بني ياس في مباراتنا الأخيرة قبل فترة قصيرة، لكننا سنلعب أمامه بعد أن أجرى تغييراً في قيادة الجهاز الفني، هذا التعديل عادةً تصاحبه ردة فعل قوية، لأنه يضخ طاقة جديدة ويمنح الفريق ميزة إضافية، خاصة أن بني ياس تعاقد مع مدرب نعرفه جيداً ودائماً يقدم مستويات جيدة، لذلك علينا اللعب بكامل التركيز منذ الدقيقة الأولى.

وقال ميلوش: إنه على الرغم من صعوبة المهمة لكنه يثق في عناصر فريقه. وأضاف: إذا لعبنا باحترافية كفريق واحد يمكننا الفوز على جميع المنافسين، ونأمل أن نفعل ذلك ضد بني ياس اليوم حتى نتمكن من كسب النقاط الثلاث.