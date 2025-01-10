«مؤجلة» العين وشباب الأهلي تخطف الأنظار

تشهد ملاعب الإمارات اليوم ثلاث مباريات ضمن دوري أدنوك للمحترفين، واحدة مؤجلة واثنتين في بداية الجولة 12 للبطولة.

ويستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في الثامنة إلا الربع من مساء اليوم، شباب الأهلي، في مؤجلة الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وتعتبر المباراة غاية في الأهمية، ليس فقط لطرفيها، بل للفرق الأخرى المنافسة على الصدارة؛ فالعين صاحب الأرض والجمهور، والذي تراجع إلى المركز الخامس برصيد (19 نقطة) بعد تعادله في الجولة الماضية أمام ضيفه الشارقة، يأمل في العودة للانتصارات والقفز إلى المركز الثالث، ويطمح شباب الأهلي إلى العودة من العين بنقاط المباراة كاملة على أمل اقتناص القمة حال تعثر الشارقة في الجولة 12 من الدوري، إذ يحتل «الفرسان» المركز الثاني في لائحة ترتيب المسابقة.

ويستضيف النصر نظيره اتحاد كلباء الساعة الخامسة و5 دقائق من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء مهم يطمح من خلاله الفريقان للاقتراب أكثر من أصحاب المراكز المتقدمة، ورغم أفضلية النصر على ملعبه إلا أن الحظوظ متساوية بينهما، وسيكون العميد الذي يحتل المركز السادس بـ19 نقطة أمام فرصة ثمينة لتعويض خسارة الجولة الماضية من شباب الأهلي والعودة من جديد ضمن المراكز الخمسة الأولى، في المقابل يبحث «النمور» أصحاب المركز السابع بـ17 نقطة عن تحقيق مكسبين من المباراة، أولاً مواصلة سلسلة نتائجهم الإيجابية وتفادي الخسارة للجولة السابعة على التوالي، وثانياً تخطي النصر في جدول الترتيب.

ويلتقي البطائح ضيفه العروبة على ملعب استاد خالد بن محمد في الخامسة و5 دقائق من مساء اليوم، ويدخل الفريقان المباراة وكل منهما مطالب بتحقيق الفوز للخروج من النفق المظلم في لائحة ترتيب المسابقة، مع تواجد العروبة في المركز 14 الأخير برصيد 3 نقاط، والبطائح في المركز 13 قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

ويقود البطائح اليوم، المدرب الوطني محمد الرئيسي مدرب تحت 23 سنة بالنادي، بعدما تم تكليفه بقيادة الفريق الأول خلفاً للمدرب الكرواتي غوران توميتش، الذي تم الاتفاق على إنهاء تعاقده، في محاولة من إدارة النادي لتحسين نتائج الفريق. ويسعى العروبة لمصالحة جمهوره عقب تلقي أخضر الفجيرة هزيمة ثقيلة أمام الوصل خلال الجولة الماضية من المسابقة، وهي الخسارة التي أبقت الفريق في مركزه الأخيرة برصيد 3 نقاط من 11 مباراة خاضها العروبة ضمن مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.