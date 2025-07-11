إنريكي: قلة من الفرق تستطيع تحقيق إبداع سان جيرمان

اعتبر الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، بأن قلة من الفرق تستطيع تحقيق ما يقوم به فريقه بعد فوزه الساحق على ريال مدريد الإسباني برباعية واقترابه من إحراز لقب بطولة العالم للأندية التي يلتقي فيها مع تشلسي الإنجليزي في المباراة النهائية بعد غدٍ الأحد.

ولقن النادي الباريسي نظيره المدريدي درساً بدك شباكه بأربعة أهداف نظيفة بينها ثنائية للاعب وسطه الإسباني فابيان لويس وعثمان ديمبيليه والبرتغالي غونسالو راموش. وقال إنريكي بعد المباراة: «إنه فوز جميل ونحن سعداء لبلوغ المباراة النهائية».

وفي حال قدر لسان جيرمان الفوز بلقب بطل العالم للأندية، يكون قد أحرز كل مسابقة أو بطولة شارك فيها هذا الموسم.

علّق إنريكي على ذلك بقوله: «هذا هو الهدف الذي وضعناه منذ بداية الموسم لكن دائماً من الصعب تحقيق هذه الأمور. قلة من الفرق تستطيع القيام بما نحاول القيام به». وأردف: «نحن على بعد مباراة واحدة من دخول التاريخ لباريس ولنادٍ فرنسي من خلال الفوز بجميع المسابقات التي شاركنا فيها. هذا الأمر يعني الكثير لنا ولأنصارنا».

ومرة جديدة رشح مهاجم الفريق ديمبيليه لإحراز جائزة الكرة الذهبية بعد أن سجل الأخير هدفه الـ35 في 52 مباراة في مختلف المسابقات بقوله: «بالنسبة إليّ، عندما يتعلق الأمر بالكرة الذهبية، فأنا أقول إنّ اللاعبين الذين يستطيعون التتويج بها لا يتعين عليهم فقط التسجيل أو تمرير كرات حاسمة لتسجيل الأهداف بل مساعدة فريقهم على إحراز الألقاب، وديمبيليه يقوم بذلك أكثر من أي لاعب آخر». واعترف مدرب ريال مدريد الجديد وأسطورته السابق شابي ألونسو بواقع تفوق سان جيرمان بقوله: «سان جيرمان فريق بُني منذ فترة طويلة، أما نحن فبدأنا للتو».

وأضاف: «لدينا الكثير من النواحي لتطويرها ونريد القيام بأشياء بطريقة أفضل». وختم: «يتعين علينا القيام بنقد ذاتي، لكن ما حصل اليوم سيساعدنا في المستقبل».