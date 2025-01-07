مهرجان أهداف في ثاني أيام الجولة 11 بـ«دورينا»

حقق فريق الوصل فوزاً عريضاً على ضيفه العروبة بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زعبيل لحساب الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، بينما واصل العروبة تذيل جدول الترتيب في المركز 14 بـ 3 نقاط. وسجل علي صالح أسرع هدف في الدوري هذا الموسم بعد مرور 45 ثانية على انطلاق المباراة، وأكمل السداسية فابيو ليما، كايو كانيدو، جوناتاس، طحنون الزعابي في الدقائق «15، 35، 41، 69، 90 + 2»

كما استعاد الوحدة المركز الثالث بعد فوزه على دبا الحصن 4 - 1، على استاد آل نهيان، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، فيما استمر دبا الحصن في المركز الـ12 بـ 6 نقاط. أحرز رباعية الوحدة ساشا إيفكوفيتش وعمر خريبين وفاكوندو وبراهيما ديارا في الدقائق «6، 37، 75، 88»، بينما أحرز هدف دبا إبراهيما سيسيه في الدقيقة «34».

وحقق خورفكان فوزاً كبيراً على ضيفه بني ياس بخمسة أهداف مقابل هدفين، أمس، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 8 نقاط في المركز 11، أحرز أهداف بني ياس سايل سوزا، أرنود لوسامبا، وحمدان حميد، وعمر كيتا في الدقائق «28، 31، 62، 84، 88» وأحرز هدفي خورفكان شيكنا دومبيا في الدقيقتين «13، 59».