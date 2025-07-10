ثنائية البرازيلي بيدرو تمنح تشلسي بطاقة نهائي مونديال الأندية

قاد الوافد الجديد البرازيلي جواو بيدرو فريقه تشلسي الإنجليزي إلى حجز مقعد في نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، بعد تسجيله هدفي الفوز في مرمى فريقه السابق مواطنه فلوميننسي 2 - 0 على ملعب ميتلايف ستاديوم في نيويورك، في أول مشاركة له بقميص الـ«بلوز».

وأرسل بيدرو (23 عاماً)، الذي انتقل إلى تشلسي قبل ستة أيام فقط قادماً من برايتون، فريقه الجديد إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بتسجيله هدفي المباراة في الدقيقتين 18 و56.

وسيلعب تشلسي النهائي الأحد على ملعب «ميتلايف» في إيست روثرفورد.

وسيكون النهائي مواجهة أوروبية خالصة، وهو سيناريو ربما كان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو يفضّل تفاديه، إذ كان يطمح إلى كسر هيمنة ممثلي الاتحاد الأوروبي للعبة بإطلاق هذه المسابقة بصيغتها الجديدة التي تضم 32 فريقاً في الولايات المتحدة. وقال الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب تشلسي، بعد المباراة: «إنه إنجاز كبير. كان موسماً رائعاً: المركز الرابع في الدوري، (الفوز) بلقب كونفرنس ليغ، والآن في نهائي هذه المسابقة. نحن سعداء للغاية».