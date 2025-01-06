فوز شباب الأهلي والجزيرة وكلباء.. وتعادل العين والشارقة

عزز شباب الأهلي موقعه في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بوصوله إلى 26 نقطة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد الفوز على ضيفه النصر في «ديربي دبي» بهدفين نظيفين، في مباراتهما التي أقيمت، مساء أمس، بينما توقف رصيد النصر عند 19 نقطة، كما فاز الجزيرة على مستضيفه البطائح بثلاثة أهداف دون مقابل، مساء أمس، على ملعب استاد خالد بن محمد، ورفع الجزيرة رصيده إلى 20 نقطة، بينما تجمد رصيد البطائح عند 5 نقاط.

كما تقاسم العين وضيفه الشارقة نقاط مباراتهما بعد تعادلهما سلبياً، مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة ذاتها، ورفع العين رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع الشارقة رصيده إلى 28 نقطة، ليحافظ على صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني.

كما عاد كلباء لسكة الانتصارات من جديد، وتمكن من تحقيق فوز مهم على ضيفه عجمان بنتيجة 3 - 2، ولعب «البرتقالي» 25 دقيقة بعشرة لاعبين، بعد طرد اللاعب عبد الحميدي صابري في الدقيقة 65، ليرفع كلباء رصيده 17 نقطة، محتفظاً بمركزه الحالي «السابع»، فيما تجمد رصيد البرتقالي عند 10 نقاط في المركز العاشر.

وتستكمل بقية مباريات الجولة اليوم عندما يستقبل فريق خورفكان، في تمام الساعة الرابعة و55 دقيقة، ضيفه فريق بني ياس في مباراة، يمثل الفوز فيها 6 نقاط للفريق الفائز، وذلك من واقع وضعية الفريقين الحرجة في جدول الترتيب، إذ يحتل خورفكان المركز التاسع برصيد 11 نقطة، والسماوي الحادي عشر برصيد 8 نقاط، كما يستضيف الوحدة على ملعبه باستاد آل نهيان، عند السابعة و45 دقيقة مساء، فريق دبا الحصن، ويتطلع الوحدة، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة إلى الظهور بشكل مختلف في المرحلة المقبلة والوجود في مراكز المقدمة، كما يلتقي الوصل ضيفه العروبة عند السابعة و45 دقيقة مساء، في مباراة يدخلها الفريقان برغبة الفوز، بينما يحتاج ضيفه العروبة إلى نقاط الفوز الثلاث من واقع موقفه المتأزم في جدول الترتيب، الذي يحتل فيه المركز الأخير برصيد 3 نقاط من فوز وحيد.