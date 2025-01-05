الوصل والعروبة.. دوافع متعددة للفوز في الجولة الـ 11 بدوري المحترفين



يلتقي الوصل بضيفه العروبة عند السابعة و45 دقيقة مساء اليوم، ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يدخلها الفريقان برغبة الفوز، وسط دوافع متعددة، حيث يعمل صاحب الأرض على تصحيح مساره والعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته الجولة الماضية أمام شباب الأهلي ونزيف النقاط الذي عانى منه في مباريات النسخة الحالية التي يحمل لقبها.

وفي الوقت ذاته يخوض الوصل اللقاء، بمعنويات عالية بعد نجاحه في التأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي ساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين والجماهير، وضاعف رغبته في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية وزيادة رصيده الذي يمتلك فيه 13 نقطة.

بينما يحتاج ضيفه العروبة إلى نقاط الفوز الثلاث من مواقع موقفه المتأزم في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز الأخير برصيد 3 نقاط من فوز وحيد، ما يزيد دافعه لتقديم أفضل ما عنده في المباراة ووضع حد لسلسلة النتائج السلبية قبل نهاية مباريات النصف الأول من البطولة حتى يتمكن من الوصول إلى مراكز الأمان.

كما يتطلع فريق العروبة إلى وضع حدٍ لهزائمه في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين ومغادرة مركزه الحالي «الأخير» برصيد 3 نقاط فقط جمعها بالفوز في مباراة يتيمة على بني ياس بهدف مع تلقيه لتسع هزائم في المسابقة آخرها الخسارة أمام عجمان قبل التوقف بهدفين دون رد.

من جانبه، أكد ميلوش ميلوييفتش مدرب الوصل أن تحضيرات فريقه سارت بشكل جيد وبجدية كبيرة من جميع اللاعبين، ذاكراً أن فريقه سيخوض اللقاء بكامل عناصره بعد انضمام لاعبي المنتخب الوطني إلى زملائهم في الوقت المناسب، مشيراً إلى أهمية التركيز واللعب الإيجابي طوال شوطي اللعب.

وأثنى ميلوش على منافسه ووصفه بالفريق المنظم، وأضاف: بعيداً عن مركز العروبة في جدول الترتيب لكن لديهم طريقة لعب منظمة، وعناصر متميزة، أعتقد أن بصمة المدرب واضحة وأنه فريق يستحق الاحترام، لذلك علينا التعامل مع هذه المهمة بجدية كبيرة حتى نبدأ العام الجديد بشكل جيد للضغط على الفرق التي تتقدمنا في جدول الترتيب.

من جانبه، وصف البرتغالي برونو بيريرا مدرب العروبة مباراة الوصل بالمهمة للفريقين، داعياً لاعبي فريقه إلى ضرورة مفاجأة بطل ثنائية الموسم الماضي على أرضية ملعبه في زعبيل، وكذلك استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى مع ضرورة اللعب بحذر في الخط الخلفي وأن يكون التركيز حاضراً طوال زمن المباراة، وتابع: لدينا العقلية المناسبة لتخطي المنافس وتقديم أفضل أداء ولا يوجد مستحيل في كرة القدم، ونسعى لتصحيح المسار في الدوري وسنبذل كل جهد لتحقيق النتيجة الإيجابية التي تضمن لنا العودة بنقاط المباراة مع كامل الاحترام للفريق المضيف.