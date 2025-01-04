ماذا قال جوارديولا بعد الفوز على وست هام برباعية؟

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه سينام بشكل أفضل بعد الفوز 4-1 على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت لكنه رفض التلميح إلى أن فريقه عاد لسابق عهده.

وسجل إرلينج هالاند أول ثنائية له منذ سبتمبر وصنع سافينيو ثلاثة أهداف ليقودا سيتي للفوز الذي وضعه في المركز السادس بفارق نقطتين خلف تشيلسي رابع الترتيب.

ورغم فوز سيتي في مباراتين متتاليتين لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، قال جوارديولا إن ذلك ليس مؤشرا على خروج فريقه من وضعه الراهن.

وقال للصحفيين بعد فوز على ضيفه وست هام "لا، أنتم تحكمون على النتائج، لقد رأينا مستوانا لسنوات عديدة. ونحن لسنا في مستوانا.

"لا تسيئوا فهمي. أنا سعيد للغاية. سأنام بشكل أفضل حتى (مباراة) كأس الاتحاد الإنجليزي (سيتي يستضيف سالفورد سيتي يوم 11 يناير ). لكنكم شاهدتم مبارياتنا لسنوات، نحن لسنا في المستوى، بحقكم. أمام إيفرتون لعبنا بشكل أفضل بكثير من اليوم وتعادلنا، (كانت) أزمة كبيرة وكارثة.

"بالطبع هناك إيجابيات. إذا سألتموني إن الفريق يلعب مثل السنوات (الماضية)، فبالتأكيد لا".

ولعب كيفن دي بروين، الذي يعاني من إصابات كثيرة، المباراة كاملة، وهذا مؤشر إيجابي بعدما قال جوارديولا إن النادي سيقيم لياقة اللاعب البلجيكي ومستواه قبل أن اتخاذ قرار بشأن تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو حزيران المقبل.

وتجاهل اللاعب (33 عاما)، والذي سجل هدفين وقدم تمريرته الحاسمة الثالثة هذا الموسم في هدف فيل فودن في الشوط الثاني اليوم، أسئلة حول تمديد عقده بعد الفوز.

وقال دي بروين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) "لست مهتما. أحاول فقط العودة إلى مستواي. أشعر أنني أتحسن كل أسبوع. يمكنني اللعب لمدة 90 دقيقة الآن. لقد كانا شهرين غير مريحين بسبب الإصابة".

وصنع سافينيو هدفي هالاند وأطلق تسديدة في الدقيقة العاشرة حولها فلاديمير كوفال مدافع وست هام إلى داخل مرماه. وكان البرازيلي قد سجل هدفه الأول بقميص سيتي في الفوز 2-صفر على ليستر سيتي قبل ستة أيام فقط.

وقال الإسباني "إنه صافي الذهن، ولا يشغل تفكيره بالماضي. عادة، بعد سنوات عديدة (من اللعب) هنا، يعتقد اللاعبون أنهم يستحقون شيئا خاصا لما فعلوه. (هذا) خطأ فادح.

"(لكن) يتعين على سافيو أن يفعل كل شيء من أجل الفوز. امتلاك قدم يسرى على الجانب الأيسر (من الملعب)، (أسلوب) كرة قدم من الطراز القديم، لديه الكثير (الجوانب) للتحسن، ليس شرسا بالقدر الكافي من دون الكرة، ضعيف قليلا في العديد من الجوانب.

"حاليا لديه شيء خاص (ليقدمه) للفريق. أنا سعيد للغاية له وهو يستحق اللعب".