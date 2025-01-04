نابولي ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على فيورنتينا بثلاثية

انفرد نابولي بصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب 3-صفر على مضيفه فيورنتينا اليوم السبت، إذ لم يواجه الفريق الزائر معاناة كبيرة في المباراة ليحقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري.

ومع غياب أقرب منافسي نابولي عن مباريات الدوري هذا الأسبوع، نظرا لمشاركة أتلانتا وإنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالية بالسعودية، استغل فريق أنطونيو كونتي الفرصة بشكل جيد.

ورفع نابولي رصيده إلى 44 نقطة متفوقا بثلاث نقاط أمام أتلانتا الذي لعب مباراة أقل ويليهما إنتر في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أخرى لكنه لعب مباراتين أقل.

وتراجع فيورنتينا إلى المركز السادس برصيد 32 نقطة.

وأسكن ماتياس أوليفيرا لاعب نابولي الكرة في شباك فيورنتينا في وقت مبكر لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل، كما تصدى ديفيد دي خيا حارس فيورنتينا لتسديدة من ليوناردو سبيناتزولا.

وافتتح نابولي التسجيل في الدقيقة 29 عندما انطلق ديفيد نيريس إلى منطقة الجزاء وتجاوز ثلاثة لاعبين قبل أن يسدد الكرة بقوة في الشباك.

وأسكن مويس كين مهاجم فيورنتينا الكرة في شباك نابولي لكن الهدف أُلغي بسبب لمسة يد خلال السيطرة على الكرة.

ومنح رافاييلي بالادينو مدرب فيورنتينا المدافع ماتياس مورينو فرصة المشاركة الأولى في الدوري الإيطالي، وظهر نقص الخبرة عندما أسقط اللاعب الأرجنتيني منافسه أندريه أنجيسا داخل منطقة الجزاء.

وتقدم روميلو لوكاكو، الذي أهدر ركلة جزاء في المباراة السابقة لنابولي، لتنفيذ الركلة في مباراة اليوم وسدد الكرة في شباك دي خيا ليمنح الضيوف التقدم بهدفين بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وحصل فيورنتينا على فرصتين متتاليتين سريعتين لتقليص الفارق، لكن أليكس ميريت حارس نابولي تصدى لمحاولة رولاندو ماندراجورا، كما تصدى أمير رحماني لتسديدة لوكاس بلتران من متابعة الكرة.

وسمح خطأ دفاعي آخر لنابولي بتسجيل الهدف الثالث، إذ أخفق بيترو كوموتسو في تشتيت عرضية من أنجيسا لتصل الكرة إلى سكوت مكتوميناي الذي سددها بهدوء محرزا هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم، في الدقيقة 68.

ولم يتمكن فيورنتينا من إيجاد طريقة للتغلب على نابولي الذي يتمتع بأفضل سجل دفاعي في الدوري.

وبعد أن حقق ثمانية انتصارات متتالية في الدوري، أصبح فريق بالادينو الآن بلا فوز في أربع مباريات متتالية.