مدرب توتنهام يبدي غضبه الشديد من تقنية الفيديو بعد الخسارة أمام نيوكاسل

حاول أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام إخفاء غضبه الشديد بعد خسارة فريقه بنتيجة 1 / 2 أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسط جدل شديد حول هدف التعادل الذي سجله أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "أعتقد أن الأمر واضح، أنا لست مهتما بالنقاش حول قرار الحكم سواء اتفق الناس معي أم لا، سواء رأى البعض أن لمسة اليد مقصودة أم غير متعمدة".

وأضاف المدرب الأسترالي "أعرف ما يريد الناس أن يسمعوه مني، ولكن ما أؤكده أنه في ظروف أخرى عادلة ومتكافئة، كنا سنفوز بهذه المباراة".

ووجه أنجي حديثه لوسائل الإعلام "لا تسألوني عن قرار الحكم طالما أنه ليس لديكم رأي بشأنه، وأكرر إذا أقيمت المباراة في ظروف مختلفة وعادلة لكنا حققنا الفوز".

وأضاف المدرب الأسترالي "أرفع القبعة تحية للاعبي فريقي، لقد كانوا رائعين في ظل ما يمر به الفريق من ظروف وموقف صعب".

وتابع "أنا غاضب للغاية، إنها اللحظة الأكثر غضبا في مشواري التدريبي".

وواصل مدرب توتنهام "كل اللاعبين كانوا رائعين، لقد شارك الثنائي رادو وأرتشي في المباراة بعد ساعات قليلة من التعافي من وعكة صحية، لدرجة أن رادو كان في حالة صعبة بين الشوطين".

وأتم أنجي بوستيكوجلو "أنا غاضب وأشعر بخيبة أمل لأن كرة القدم لم تكافئ هؤلاء اللاعبين".

في المقابل كان إيدي هاو مدرب نيوكاسل أكثر هدوء وسعادة بعدما حقق فريقه الفوز الخامس على التوالي في بطولة الدوري ليعزز الفريق تواجده بين الخمسة الأوائل في جدول الترتيب.

قال هاو "لن أكذب وأقول أنني لم أر اللعبة، لأنني رأيت لمسة اليد بالفعل".

وأضاف "لقد اصطدمت الكرة بالفعل بذراع جويلينتون، ولكن ليس بإمكاني التحكم في قرار الحكم".

وأشار مدرب نيوكاسل "أعتقد أن ذراع جويلينتون في وضع طبيعي، وحكم اللقاء مع تقنية حكم الفيديو المساعد اتبعا البروتوكول في مثل هذه الحالات لذا تم احتساب الهدف".

وختم هاو تصريحاته "يجب أن أركز على فريقي فقط، أنا فخور حقا بالجهد الذي بذله اللاعبون، وسعيد بالمباريات التي فزنا بها".