بيلي يقود أستون فيلا للفوز 2-1 على ليستر

‭ ‬سجل ليون بيلي هدف فوز أستون فيلا 2-1 على ضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 58، عندما أطلق روس باركلي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

لكن الفريق الضيف أدرك التعادل بعد خمس دقائق عندما تصدى إيميليانو مارتينيز لمحاولة جيمي فاردي لتصل الكرة إلى ستيفي مافيديدي الذي وضعها في الشباك.

وحسم بيلي الفوز بعدما حول تمريرة إيان ماتسن إلى داخل الشباك في الدقيقة 76.

وهذه الخسارة الخامسة على التوالي التي يمنى بها ليستر ليقبع في المركز 19 برصيد 14 نقطة من 20 مباراة، بينما حقق أستون فيلا انتصاره الأول في ثلاث مباريات ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن.