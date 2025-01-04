مانشستر سيتي يسحق وست هام 4-1 وهالاند يسجل هدفين

سحق مانشستر سيتي ضيفه وست هام يونايتد 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت ليحقق أول انتصارين متتاليين منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي بفضل ثنائية من إرلينج هالاند وواحد من أفضل عروض حامل اللقب منذ أسابيع.

ويحتل سيتي المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

ويأتي وست هام، الذي خسر 5-صفر أمام ليفربول قبل ستة أيام، المركز 13 برصيد 23 نقطة.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل بعد عشر دقائق من البداية عندما أخطأ فلاديمير كوفال مدافع وست هام في إبعاد تسديدة سافينيو من زاوية صعبة في مرماه.

وأضاف هالاند هدفه الأول في الدقيقة 42 عندما أرسل سافينيو تمريرة عرضية طويلة أرتقى لها المهاجم النرويجي فارع الطويل ليحولها بضربة رأس إلى الشباك.

وأضاف هالاند هدفه الشخصي الثاني بعد فترة وجيزة من بداية الشوط الثاني عندما تسلم تمريرة بينية من سافينيو داخل منطقة الجزاء ليضعها المهاجم (24 عاما) من فوق الحارس الفرنسي ألفونس أريولا.

وعزز فيل فودن النتيجة لسيتي في الدقيقة 58 قبل أن يقلص نيكلاس فولكروج الفارق في اللحظات الأخيرة لوست هام لكن بعد فوات الآوان.