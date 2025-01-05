عودة دوري المحترفين بعد توقف 18 يوماً

تعود الحياة إلى دوري أدنوك للمحترفين، بمباريات الجولة 11، بعد توقف دام 18 يوماً، عقب نهاية الجولة العاشرة، لمشاركة منتخبنا الوطني في «خليجي 26» بالكويت، وذلك بعدما تم تقديم موعد انطلاقة الجولة 24 ساعة؛ لتبدأ المواجهات في الرابعة و55 دقيقة من مساء اليوم الأحد، بلقاء شباب الأهلي والنصر على ملعب استاد راشد، والبطائح مع الجزيرة على ملعب استاد خالد بن محمد، وتتواصل في الساعة السابعة و45 دقيقة، بمواجهتي كلباء وضيفه عجمان، والعين مع الشارقة على ملعب استاد هزاع بن زايد، وتبدأ مباريات اليوم الثاني مساء غد الإثنين، بلقاء خورفكان وبني ياس على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي في الرابعة و55 دقيقة، وتختتم الجولة بمواجهتين في السابعة و45 دقيقة، ويلتقي فيهما الوحدة مع دبا الحصن على ملعب استاد آل نهيان، والوصل مع العروبة على ملعب استاد زعبيل.

صدارة

وتتصدر مواجهتا شباب الأهلي والنصر «ديربي دبي»، وقمة العين مع الشارقة، المشهد في الجولة 11، في ظل الصراع الشرس القائم على عرش جدول ترتيب الدوري، والذي يعتليه الشارقة برصيد 27 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن شباب الأهلي في المركز الثاني، بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، والعين في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بالإضافة إلى أن لقاءات ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي قبل أيام قليلة، سوف تلقي بظلالها على المواجهتين، بعدما ودع العين الكأس على يد الجزيرة، واجتاز «الفرسان» منافسهم «العميد» إلى نصف النهائي، وبالتالي الكل يبحث عن الفوز، ويترقب تعثر المنافسين لتعزيز موقفه في جدول المنافسة، إذ يطمح الشارقة لتعزيز صدارته، والشباب للحفاظ أو لتضييق فارق النقاط، والنصر لتعويض جماهيره بفوز يزيد من ضغطه على القمة، والعين للاقتراب خطوة مهمة من الصدارة، مع العلم أن العين وشباب الأهلي، لعبا مباراة أقل بعد تأجيل مواجهتهما من الجولة السابعة لتقام يوم 10 يناير الجاري.

مواجهة

أما بالنسبة لبقية مواجهات الجولة، فتشترك في رغبة الفوز وترقب تعثر المنافسين على أمل البقاء في دائرة المنافسة على الصدارة أو تحسين الترتيب أو الهروب من شبح الهبوط الذي يتهدد البطائح في المركز 13 برصيد 5 نقاط، عندما يستضيف الجزيرة، الباحث عن العودة لمراكز المقدمة بعد تراجعه للمركز السادس برصيد 17 نقطة، بينما يبحث كل من كلباء وعجمان في مباراتهما، عن تعزيز موقعهما في المنطقة الدافئة، إذ يحتل كلباء المركز السابع برصيد 14 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن عجمان بالمركز العاشر، وهو نفس ما يبحث عنه خورفكان بالمركز التاسع برصيد 11 نقطة، عندما يقابل بني ياس الراغب في الابتعاد عن الخطر الذي يهدده بالتواجد في المركز 11 برصيد 8 نقاط.

ويبحث الوحدة في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، عن البقاء ضاغطاً على ثلاثي القمة، عندما يلتقي ضيفه دبا الحصن، الذي بدأ مؤخراً جمع النقاط، لكنه لا يزال قريباً من الخطر بتواجده في المركز 12 برصيد 6 نقاط، بينما يسعى الوصل في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، إلى استعادة بريق الموسم الماضي عندما توج بطلاً للدوري، عندما يستضيف العروبة صاحب المركز 14 الأخير، والذي يحاول بدوره العودة من دبي بنتيجة إيجابية لتكون بداية رحلة الابتعاد عن خطر العودة إلى دوري الدرجة الأولى.