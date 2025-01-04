نيوكاسل يعمّق جراح توتنهام ويقترب من الثلاثة الأوائل

عمّق نيوكاسل جراح مضيفه توتنهام وهزمه 2-1، ليكبّده خسارته الثالثة في آخر أربع مباريات، والعاشرة بالإجمال، السبت في افتتاح المرحلة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي في كرة القدم.

وتجمّد رصيد توتنهام عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما وصل نيوكاسل إلى 35 نقطة في المركز الخامس بتحقيقه فوزه الخامس تواليا في الدوري والسادس في جميع المسابقات.

سجّل دومينيك سولانكي (4) لتوتنهام، وأنتوني غوردون (6) والسويدي ألكسندر إيزاك (38) لنيوكاسل.

ودخل توتنهام المواجهة مثقلا بالغيابات وأبرزها للدوليين حارس مرماه الإيطالي غولييلمو فيكاريو، الأرجنتيني كريستيان روميرو، الهولندي ميكي فان دي فين والإيطالي ديستيني أوديجي للإصابة، إضافة إلى الأوروغوياني رودريغو بنتانكور للإيقاف.

ورغم ذلك سرعان ما افتتح التسجيل، فبعد عرضية متقنة من الإسباني بيدرو بورو، تفوّق سولانكي على الدولي الهولندي سفن بوتمان، العائد من الإصابة للمشاركة للمرة الأولى منذ 11 مارس 2024، وحوّل الكرة برأسه إلى يسار الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا (4).

ولم يهنأ فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو بتقدمه سوى دقيقتين، فبعد ارتداد تمريرة لاعبه السويدي لوكاس بيرغفال بيد البرازيلي جولينتون، مرّر الأخير كرة إلى غوردن، ليسدد من مسافة قريبة إلى يسار الحارس براندون أوستن (6).

واحتسب الحكم الهدف بعد تأكيد قراره من طرف حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، وسط اعتراضات بوستيكوغلو ولاعبيه ومشجعي الفريق اللندني، ليترك بذلك غوردون بصمته للمباراة الخامسة تواليا في الـ"بريميرليغ" بتسجيله هدفين وتقديمه ثلاث تمريرات حاسمة.

وتابع نيوكاسل أفضليته، وكاد غوردن يسجّل بالطريقة عينها لكن أوستن تصدى (21)، قبل أن يخطئ إيزاك غير المُراقب المرمى المشرّع بشكل غريب إثر عرضية جايكوب مورفي (32).

وعاد مورفي للصناعة بنفس الطريقة لإيزاك، لكن السويدي هذه المرة لم يخطئ، رغم أن عرضية زميله انحرفت قليلا بعدما حاول الروماني رادو دراغوشين قطعها (38)، مسجّلا بذلك للمباراة السابعة تواليا في الدوري (9 أهداف) ورافعا حصيلة أهدافه إلى 13.

وتصدّى دوبرافكا لتسديدة السنغالي باب ماتار سار التي تابعها الويلزي برينان جونسون لكن القائم الأيمن ردها (55)، قبل أن يسدد غوردون من مسافة قريبة فوق المرمى (57).

وكاد البديل جيمس ماديسون يعيد اللقاء إلى نقطة الصفر، لكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم الأيمن (81)، قبل أن يتصدّى دوبرافكا لرأسية سولانكي إثر عرضية بورو (90+8).