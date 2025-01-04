عُمان والبحرين نهائي الأحلام في «خليجي 26»

يسدل الستار في تمام الساعة 8 من مساء اليوم (بتوقيت الإمارات) على منافسات خليجي 26 التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر الماضي إلى 4 يناير الجاري بإقامة المباراة النهائية التي تجمع المنتخب العماني مع نظيره البحريني على استاد جابر الأحمد الدولي بحضور ما يقارب 50 ألف متفرج.

يدخل طرفا المباراة النهائية اللقاء بمعنويات عالية بعدما حققا الإنجاز بالتأهل للنهائي بعدما أطاح المنتخب العماني بنظيره السعودي، بينما أقصى المنتخب البحريني المنتخب الكويتي صاحب الأرض والجمهور في مباراة كبيرة شهدها ما يقارب 60122 متفرجاً من داخل الملعب وحظيت بمشاهدة واسعة في الخليج والمنطقة العربية بصفة عامة.

خاض منتخبا عمان والبحرين 4 مباريات لكل منهما في البطولة، حيث حقق منتخب عمان الفوز في مباراتين وتعادل مثلهما ولم يتلق الخسارة، وسجل 6 أهداف واستقبل 4، بينما حقق منتخب البحرين الفوز في 3 مباريات وخسر مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات أمام اليمن، وسجل 7 أهداف واستقبل 4 قبل المباراة النهائية.

ويدخل المنتخب العماني اللقاء بصفوف مكتملة باستثناء المنذر العلوي للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة السعودية في الدور قبل النهائي، حيث حاول المدرب الوطني رشيد جابر خلال الحصص التدريبية الأخيرة إيجاد بديل للعلوي، خاصة أنه لاعب مؤثر ومن العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في طريقة اللعب.

وعلى الجانب الآخر يعيش منتخب البحرين حالة من الانتعاش بعدما نجح اللاعبون والجهاز الفني والإداري في التعامل مع البطولة بنظام القطعة منذ وصولهم للكويت، وتحقق لهم ما أرادوا بالتأهل للدور الثاني قبل خوض الجولة الثالثة كأول منتخب متأهل بالفوز على السعودية والعراق، وخاض مباراة اليمن بالصف الثاني واللاعبين البدلاء، وكانت فرصة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وتجاوز المنتخب الكويتي في مباراة قبل النهائي، ويغيب عن صفوف الأحمر البحريني مهدي عبدالجبار للإيقاف.

أشار رشيد جابر مدرب منتخب عمان إلى أن منتخب بلاده حقق إنجازاً بالوصول إلى المباراة النهائية والجميع من لاعبين وجهاز فني وإداري ومجلس إدارة الاتحاد العماني يتطلعون إلى ترجمة كافة المجهود الذي تحقق خلال المباريات الماضية إلى تحقيق اللقب.

تفاصيل صغيرة

وأكد مدرب المنتخب العماني على كافة الأوراق مكشوفة في طرفي النهائي ولكن حسم الفوز يتحقق من خلال التفاصيل الصغيرة بالتزام اللاعبين بخطة وطريقة اللعب والتركيز الذهني داخل الملعب واستغلال الفرصة والرغبة في الفوز لا التاريخ لا يحسم المباريات.

وعن غياب المنذر العلوي أجاب: أعتمد على اللعب الجماعي وليس الأفراد رغم تأثرنا بغياب العلوي ولكن لدي الثقة في كافة العناصر المتواجدة في القائمة، وأتطلع لتحقيق الفوز في الكويت لإسعاد الجماهير العمانية، ونحتاج إلى تكليل المجهود الذي بذل بالظهور بشكل إيجابي في المباراة النهائية أمام منتخب يمتلك الكثير من القدرات.

وأضاف: أعتقد لا توجد ثقة في المدرب الخليجي أو العربي بصفة عامة وأستغرب من استخدام مصطلح مدرب الطوارئ، وبالنسبة لقرار بقاء مدرب أو إقالته يعتمد على صاحب القرار وقناعاته، وأكد على أنه يملك عقداً، بينما تحدد النتائج استمراره في منصبه من عدمه.

بدوره، شدد محمد المسلمي لاعب منتخب عمان على أنهم يحترمون المنتخب البحريني ويستهدفون تحقيق اللقب، وقال: المنتخب الجاهز ذهنياً والقادر على استغلال الفرص، هو من سيحقق اللقب، وأضاف: تعاهدنا في المنتخب العماني بالتكاتف فيما بيننا على تحقيق اللقب، وترجمة المستويات الكبيرة التي قدمناها منذ بداية البطولة إلى إنجاز حقيقي.

من ناحيته، أكد مدرب منتخب البحرين، الكرواتي دراغان تالاييتش، أن المباراة النهائية لكأس «خليجي زين 26» لن تكون سهلة كون المنافس المنتخب العماني جدير بالاحترام والتقدير، وقال: المباراة النهائية لا توجد فيها أسرار حول الأداء الذي يقدمه المنتخب البحريني، ونمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين القادرين على تطبيق التعليمات الفنية داخل الملعب.

اعتزاز

وأعرب تالاييتش عن اعتزازه بالمستوى الكبير الذي يقدمه لاعبو البحرين منذ انطلاق خليجي 26. وأضاف هناك أخطاء قد تحصل في بعض المباريات، وهو أمر وارد في كرة القدم، وإلا فانتهاء جميع المباريات بالتعادل السلبي سيصبح واقعاً بكل تأكيد في حال لم ترتكب الأخطاء من أي لاعب.

وحول غياب لاعب البحرين مهدي عبدالجبار لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب الكويت (1 ـ 0)، أجاب تالاييتش: غيابه عن مباراة عمان أمر صعب بالتأكيد، ولكنه يثق في كافة اللاعبين المستدعين للبطولة وجميع من شارك في المباريات قدم مستويات ممتازة. وتابع: لاعبو منتخب البحرين يريدون تخليد أسمائهم في تاريخ كرة القدم من خلال الفوز باللقب الخليجي.

مواجهة صعبة

وبين سيد محمد جعفر حارس المنتخب البحريني أن المنتخب العماني قوي، والمواجهة النهائية ستكون صعبة على المنتخبين، مشيداً بالحارس إبراهيم لطف الله، وتمنى استمرار مستواه المتميز الذي قدمه في البطولة، وأوضح أن اللاعبين الذين يمتلكون الخبرة لديهم دور مهم خارج وداخل الملعب، مشيداً بزملائه وما قدموه في البطولة وتأهلهم للمباراة النهائية.