«دورينا».. تقلبات درامية وانتصارات في اللحظات الأخيرة

تعدّ نسخة دوري أدنوك للمحترفين لهذا الموسم واحدة من الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت المباريات أحداثاً درامية متكررة أثرت بشكل كبير على نتائج الفرق وترتيبها في الدوري.

منذ انطلاق الموسم حتى الجولة العاشرة، كانت أبرز ملامح المنافسة هي التقلبات المفاجئة في نتائج المباريات، فهناك فرق عجزت عن الحفاظ على تقدمها، بينما تمكنت أخرى من تحقيق انتصارات مثيرة، رغم بداياتها المتعثرة.

في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين لهذا الموسم قدمت مباراة كلباء والوصل مثالاً درامياً على هذه السيناريوهات، تقدم الوصل في الدقيقة 52 بفضل فابيو ليما، لكن كلباء عادل سريعاً عن طريق مهدي غايدي في الدقيقة 56، ورغم عودة الوصل للتقدم عبر هدف آخر لفابيو ليما في الدقيقة 67، إلا أن كلباء رفض الاستسلام وسجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق عبدالسلام محمد، لتنتهي المباراة بتعادل مثير 2 - 2.

مباراة أخرى لا تقل إثارة شهدتها الجولة نفسها بين شباب الأهلي والبطائح، تقدم البطائح في الدقيقة 66 بهدف أناتولي أبانغ، لكن شباب الأهلي أظهر قدرته على العودة السريعة، حيث عادل النتيجة عبر مؤنس دبور في الدقيقة 68، وفي اللحظات الأخيرة، سجل سردار أزمون هدف الفوز القاتل، لتنتهي المباراة 2 - 1 لصالح شباب الأهلي.

وحملت الجولة الثانية، مواجهة درامية أخرى بين البطائح والعين، الزعيم تقدم بثلاثة أهداف نظيفة، إلا أن البطائح عاد بشكل مذهل وسجل ثلاثة أهداف متتالية لينتزع نقطة ثمينة.

وفي الجولة الثالثة، قلب الوصل تأخره أمام النصر إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف، وكانت مواجهات الوحدة مليئة بالتقلبات، لا سيما في مباراته ضد شباب الأهلي التي انتهت بفوز شباب الأهلي بخماسية مقابل أربعة أهداف، رغم تقدم الوحدة مبكراً عبر عمر خربين.

في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، شهدت مباراة الوحدة وبني ياس إثارة كبيرة، حيث افتتح بني ياس التسجيل عن طريق يوسف نياكاتي في الدقيقة 35، لكن الوحدة رد سريعاً بهدف التعادل عبر نجمه عمر خربين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح عبدالله سالمين في منح الوحدة التقدم بهدف في الدقيقة 47، إلا أن بني ياس عاد ليعادل النتيجة عن طريق خوان باوزا في الدقيقة 64، لتنتهي المباراة بالتعادل المثير 2 - 2.

مواجهات قوية

وفي الجولة الخامسة، تواصلت الإثارة بمواجهات درامية، أبرزها مباراة النصر وعجمان، تقدم عجمان أولاً عبر وليد أزارو في الدقيقة 29، لكن النصر عاد بقوة قبل نهاية الشوط الأول بفضل هدف أبدولايا توري، وفي الشوط الثاني، تألق علي مبخوت وسجل هدفين في الدقيقتين 62 و73، ليقود النصر لفوز كبير بنتيجة 3 - 1.

أما مباراة الوصل وخورفكان، فقد كانت واحدة من أكثر اللقاءات حماساً في هذه الجولة، بدأ الوصل التسجيل مبكراً عبر ألكسيس بيريز في الدقيقة 15، وسرعان ما تعادل خورفكان عن طريق عمر كيتا في الدقيقة 19، وعاد الوصل للتقدم بفضل نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 22، ثم أضاف هدفاً ثالثاً بخطأ من دفاع خورفكان في الدقيقة 37، لكن خورفكان أظهر روحاً قتالية عالية في الشوط الثاني، حيث سجل بيدرو بافلوف وماتيوس أوليفيرا وسعيد أحمد عبدالله ثلاثة أهداف في الدقائق 62 و67 و82، ليحقق خورفكان انتصاراً مثيراً بنتيجة 4 - 3.

وفي لقاء آخر لا يقل إثارة، جمع العين والوحدة، تقدم الزعيم مبكراً بفضل سفيان رحيمي في الدقيقة 17، لكن الوحدة أدرك التعادل بنهاية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء نفذها عمر خربين، قبل أن يضيف فاكوندو كروسبزكي هدف الفوز للوحدة في الدقيقة 64، ليحصد الفريق ثلاث نقاط غالية في سباق المنافسة.

تشويق

وحملت الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين معها الكثير من الإثارة والتشويق، حيث تميزت بمباريات حافلة بالأهداف واللحظات الحاسمة، ففي مواجهة العين ودبا الحصن، تقدم دبا الحصن في الدقيقة 71 عبر ركلة جزاء نفذها أسامة الحدادي بنجاح، وعلى الرغم من صعوبة المباراة، رفض العين الاستسلام، حيث سجل لابا كودجو هدف التعادل في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بنتيجة 1 - 1 في لقاء اتسم بالندية حتى اللحظات الأخيرة.

أما في مباراة أخرى بالجولة نفسها، فقد حقق الوحدة فوزاً كبيراً على كلباء بنتيجة 3 - 1، افتتح كلباء التسجيل مبكراً عن طريق شهريار موغانلو في الدقيقة 8، إلا أن الوحدة استعاد زمام الأمور بفضل تألق عمر خربين، الذي سجل ثلاثية مذهلة (هاتريك) في الدقائق 32، 38، و60، ليمنح فريقه فوزاً مستحقاً يعزز موقعه في جدول الترتيب.

وكانت مواجهة البطائح والنصر هي الأكثر إثارة في هذه الجولة، بدأ البطائح المباراة بقوة، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 9 عبر ركلة جزاء نفذها ألفارو دي أوليفيرا، قبل أن يضيف أناتولي أبانغ الهدف الثاني في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني، عاد النصر بقوة حيث سجل مانولو غابياديني هدف تقليص الفارق في الدقيقة 49، وعلى الرغم من أن البطائح أضاف الهدف الثالث عن طريق ديني إديلسون في الدقيقة 66، إلا أن النصر لم يرفع الراية البيضاء، واستفاد الفريق من هدف عكسي سجله سعيد جمعة في الدقيقة 73، ثم ظهر علي مبخوت في الأوقات الحرجة ليسجل هدفين حاسمين في الدقيقتين 81 و97، ليقلب الطاولة ويحسم المباراة لصالح النصر بنتيجة 4 - 3 في لقاء لا يُنسى.

واستمرت المنافسة الشديدة بين الفرق في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وسط مواجهات مثيرة وأحداث درامية، ففي لقاء الوصل والجزيرة، افتتح الجزيرة التسجيل مبكراً عبر فينيسيوس ميلو في الدقيقة السابعة، لكن الوصل سرعان ما أدرك التعادل بفضل هدف هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 12، وفي الشوط الثاني، منح جوناتاس سانتوس الوصل التقدم في الدقيقة 51، إلا أن الجزيرة عاد للتعادل عن طريق رامون ميريز في الدقيقة 82، وشهدت المباراة لحظات حاسمة في نهايتها مع طرد فينيسيوس ميلو لاعب الجزيرة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المواجهة بالتعادل 2 - 2.

أما مواجهة خورفكان ودبا الحصن، فجاءت متوازنة وانتهت بتعادل إيجابي 1 - 1، افتتح دبا الحصن التسجيل في الدقيقة 24 عن طريق نيكسا فويانوفيتش، لكن خورفكان أظهر إصراره ونجح في تعديل النتيجة عبر عبدالرحمن يوسف في الدقيقة 84، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى، نجح عجمان في تحقيق فوز صعب على البطائح بنتيجة 2 - 1، افتتح البطائح التسجيل في الدقيقة 38 بفضل هدف نيكولا كليمنتي، إلا أن عجمان رد سريعاً عبر جونيور فليمينجس في الدقيقة 41، وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، عاد فليمينجس ليضيف هدف الفوز لعجمان في الدقيقة 90، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق الدوري.

في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، كانت هناك واحدة من أكثر المواجهات إثارة وتنافساً، بين الوحدة والوصل، افتتح الإمبراطور التسجيل مبكراً عبر هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 19، لكن الوحدة رد سريعاً بفضل هدف براهيما ديارا في الدقيقة 31، وفي الشوط الثاني، تقدم الوحدة بهدف روبن كانيدو في الدقيقة 67، إلا أن الوصل أظهر روحاً قتالية ونجح في إدراك التعادل عن طريق جيونغ سيونغ - هيون في الدقيقة 84.

ولم تخل المباراة من الأحداث المثيرة، حيث طرد سردان ميايلوفيتش لاعب الوصل في الدقيقة 66، مما جعل فريقه يواجه ضغطاً كبيراً، ورغم النقص العددي، استطاع الوصل الخروج بنقطة ثمينة من هذه المواجهة الصعبة، أما الجولة التاسعة، فقد كانت حافلة بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة، في مباراة كلباء والجزيرة، تقدم كلباء بهدف مبكر عن طريق مهدي غايدي في الدقيقة 17، ومع اقتراب المباراة من نهايتها، حصل الجزيرة على ركلة جزاء نفذها نبيل فقير ببراعة في الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بالتعادل 1 - 1.

وفي مواجهة أخرى، حقق الوصل فوزاً مستحقاً على البطائح بنتيجة 3 - 1، افتتح البطائح التسجيل مبكراً عن طريق أولريش ميليكي في الدقيقة الثالثة، لكن الوصل استعاد توازنه قبل نهاية الشوط الأول، حين عادل النتيجة بركلة جزاء نفذها فابيو دي ليما في الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني، أضاف كايو كانيدو كريا الهدف الثاني في الدقيقة 73، قبل أن يختتم أداما ألين ديالو الأهداف بتسجيل الثالث في الدقيقة 79، أما لقاء خورفكان وشباب الأهلي، فقد شهد تعادلاً مثيراً 1 - 1، تقدم شباب الأهلي في الدقيقة 37 بهدف كاوان سانتوس، إلا أن خورفكان رفض الاستسلام وواصل الضغط حتى اللحظات الأخيرة، ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 97، نفذها لورينسي دو ناسيمينتو رودريغيز بنجاح، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة في مواجهة مثيرة حتى النهاية.

وأقيمت مباراة كلباء والعين المؤجلة من الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين يوم 11 ديسمبر الماضي، وقدمت واحدة من أكثر المواجهات إثارة في الموسم، حيث انتهت بالتعادل 3 - 3، المباراة كانت مليئة بالأهداف واللحظات الدرامية التي أبقت الجماهير على أطراف مقاعدها حتى اللحظات الأخيرة.

افتتح كلباء التسجيل عن طريق مهدي قائدي في الدقيقة 24، وواصل الفريق ضغطه بإضافة الهدف الثاني عبر شهريار موغانلو في الدقيقة 54، ثم عزز كلباء تقدمه بهدف ثالث سجله سامان قدوس في الدقيقة 76، مما وضع الفريق في موقع مريح لتحقيق الفوز.

لكن العين، المعروف بروحه القتالية وشخصيته القوية، رفض الاستسلام وبدأ رحلة العودة في الوقت الحاسم، البداية كانت عبر لابا كودجو الذي قلص الفارق في الدقيقة 79، ثم أضاف ماتيو سانابريا هدفين في الدقيقتين 81 و95، ليمنح فريقه نقطة ثمينة في مباراة ملحمية.

أحداث مؤثرة

ولم تخل المباراة من الأحداث المؤثرة، حيث شهدت طرد لاعب كلباء، ريجان أليفودا، في الدقيقة 64، وهو ما أثر على توازن الفريق وأتاح للعين فرصة للضغط واستغلال النقص العددي لتحقيق العودة القوية.

وجاءت مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين مليئة بالإثارة واللحظات الدرامية، ففي مواجهة بني ياس والبطائح، افتتح بني ياس التسجيل عن طريق سهيل النوبي في الدقيقة 27، لكن البطائح رد سريعاً عبر محمد جمعة عيد في الدقيقة 30، وتعرض خميس صالح إسماعيل لاعب بني ياس للطرد في الدقيقة 63، وانتهت المباراة بالتعادل 1 - 1.

أما لقاء دبا الحصن وكلباء، فقد كان مثالاً آخر على الدراما الكروية، تقدم دبا الحصن مبكراً عن طريق هيثم جويني في الدقيقة 14، لكن كلباء عادل النتيجة عبر مهدي غايدي في الدقيقة 57، وعاد دبا الحصن للتقدم بهدف ميدانا كاساما في الدقيقة 74، إلا أن كلباء خطف التعادل في الدقيقة 98 عبر سامان قدوس، وشهدت المباراة أيضاً طرد نيكسا فويانوفيتش لاعب دبا الحصن في الدقيقة 99.

وفي مباراة أخرى، تمكن النصر من تحقيق فوز مستحق على خورفكان بنتيجة 3 - 1، افتتح خورفكان التسجيل عبر بيدرو هنريكي في الدقيقة 18، لكن النصر عاد بقوة ليعادل النتيجة عبر عادل تاعرابت في الدقيقة 37، وأضاف علي مبخوت هدفاً للنصر في الدقيقة 41، قبل أن يختتم مانولو غابياديني الأهداف للنصر في الدقيقة 93، وشهت المباراة طرد عبدالله الرفاعي لاعب خورفكان في الدقيقة 78.

وكانت آخر المباريات التي انتهت بهذا السيناريو، قبل العودة لاستئناف الدوري غداً الأحد والاثنين، جمعت الجزيرة والعين، حيث افتتح الجزيرة التسجيل عن طريق نبيل فقير في الدقيقة 52، لكن لابا كودجو تألق بشكل لافت، وقاد العين لتحقيق الفوز بهاتريك مذهل سجله في الدقائق 63، 69، و85، لتنتهي المباراة بانتصار العين بنتيجة 3 - 1.