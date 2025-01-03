تقارب النقاط يشعل صراع المراكز بين أندية «دورينا»

يشتعل صراع المراكز بين أندية دوري أدنوك للمحترفين على جدول الترتيب، مع تقارب النقاط، الذي يهدد 12 فريقاً بفقد مراكزها، والتراجع في الترتيب، قبل انطلاق الجولة 11 من المنافسة بعد غدٍ، مع ضمان محافظة فريقين فقط على موقعهما، وهما الشارقة المتصدر، برصيد 27 نقطة، وشباب الأهلي الوصيف، برصيد 23 نقطة.

أما ترتيب بقية الفرق فقد يشهد تغييراً كبيراً في الجدول، حسب نتائج الجولة، بداية بالنصر صاحب المركز الثالث، برصيد 19 نقطة، والمهدد بفقدان مركزه المتقدم حال خسارة مباراته أمام شباب الأهلي، في وجود فريقين يمتلكان 18 نقطة، وهما الوحدة والعين، حيث إن فوزهما مع خسارة النصر سيكون سبباً في تغيير كبير على مستوى فرق الصدارة، فيما يشكل الجزيرة صاحب المركز السادس برصيد «17 نقطة» تهديداً لثلاثة فرق، تتقدمه في الترتيب، ويمتلك فرصة القفز للمركز الثالث مباشرة حال فوزه مع خسارة منافسيه، الذين يتقدمون عليه في الترتيب العام بالجدول.

ويليه كلباء صاحب المركز السابع، برصيد 14 نقطة، والذي يتعرض لمطاردة من الوصل ثامن الترتيب، برصيد 13 نقطة، كما تتقارب نقاط بقية الفرق بداية بصاحب المركز التاسع خورفكان «11 نقطة»، عجمان «10 نقاط»، بني ياس «8 نقاط»، دبا الحصن «6 نقاط»، والبطائح «5 نقاط»، العروبة «3 نقاط»، ووفقاً لعدد نقاط الفرق المذكورة فإن الفوز يمكن صاحبه من التقدم خطوة، حال خسارة الفريق الذي يتقدم عليه في جدول الترتيب، أما فوزهما سوياً فإنه يضمن لهما المحافظة على مقعديهما.

ويؤكد تقارب النقاط بين فرق النصف الثاني من جدول الترتيب أن صراع البقاء اشتعل مبكراً بحسابات النقاط، وأن البطائح والعروبة اللذين يجلسان في ذيلية ترتيب المنافسة يمتلكان فرصاً كبيرة للتقدم نحو مركز الأمان، وأن تحقيق نتائج إيجابية قبل نهاية النصف الأول من الدوري، والذي تبقت له 3 جولات يمنح الفريق مركزاً جيداً، يساعده على تأمين مهمته في البقاء.

وتنطلق الجولة 11 من «دورينا»، بعد غد، وتشهد عدداً من المواجهات، التي يترقبها الجمهور، خاصة أنها تأتي بعد توقف استمر نحو 3 أسابيع، وستكون البداية بلقاء شباب الأهلي والنصر، البطائح والجزيرة، كلباء وعجمان، العين والشارقة، والتي تعتبر المواجهة الأبرز والأهم للفريقين خاصة العين لأن خسارته تعني ابتعاده أكثر عن إمكانية المنافسة على لقب البطولة، بينما فوز الشارقة يؤمن صدارته، ويعزز من فرصه في التتويج باللقب، وتقام يوم الاثنين 3 مباريات، تجمع خورفكان وبني ياس، الوحدة ودبا الحصن، الوصل والعروبة في ختام مواجهات الجولة.