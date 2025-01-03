مليون دولار مكافأة بطل «خليجي 26»

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم أن كأس البطولة يظل ملكاً لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، ولا يحق لأي منتخب امتلاكه في أي حال، سواء فاز بالبطولة ثلاث مرات متتالية أو غير متتالية، ويمنح اتحاد كأس الخليج المنتخب الفائز بالبطولة نسخة مشابهة للكأس الأصلية وتصبح ملكاً له، ويكتب على الكأس العبارة التالية الفائز بالمركز الأول لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 26 الكويت 2024.

وسيحصل المنتخب المتوج باللقب على كأس البطولة و60 ميدالية ذهبية ومبلغ وقدره مليون دولار أمريكي، بينما يحصل المركز الثاني على 60 ميدالية فضية ومبلغ وقدره 500 ألف دولار، ويحصل الكويت والسعودية على المركز الثالث ويتم منحهما عدد 60 ميدالية برونزية ومبلغاً وقدره 137 ألف دولار.

وسيتم منح 10 ميداليات ذهبية في المباراة النهائية لحكام المباراة بما فيهم حكام «الفار» ومقيم الحكام ومراقب المباراة، ويمنح جميع أعضاء الفرق المشاركة إداريين ولاعبين شهادات مشاركة، إضافة إلى جميع أعضاء الوفود واللجان العاملة في البطولة.

ويحصل هداف البطولة الذي يتنافس على لقبه العماني عصام الصبحي بثلاثة أهداف والسعودي عبدالله الحمدان، وأفضل لاعب بالبطولة وأفضل حارس على جائزة مالية تقدر بـ27 ألف دولار.