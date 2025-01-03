«أبوظبي للسيدات» يترقب قرعة «أبطال آسيا للكرة»

تجرى الأربعاء المقبل قرعة الأدوار الإقصائية للنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات لكرة القدم، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور.

وتم تصنيف نادي أبوظبي لكرة القدم للسيدات قبل قرعة البطولة، ضمن المستوى الثاني للأندية الثمانية المشاركة في المنافسة لنسخة 2024 ـ 2025، والتي انطلقت في أغسطس الماضي، من خلال الدور التمهيدي، واستكملت بدور المجموعات في أكتوبر الماضي.

وتم توزيع أبطال المجموعات الثلاث وأفضل فريق حل في المركز الثاني ضمن المستوى الأول، في حين تم وضع الأندية الأربعة المتبقية في المستوى الثاني، وفق التالي، ويضم المستوى الأول أندية هيونداي ستيل ريد اينجلز الكوري الجنوبي، وملبورن سيتي الأسترالي، وأوراوا رد دايموندز الياباني، وهو تشي مينه الفيتنامي، والمستوى الثاني أيضاً، أندية بام خاتون الإيراني، ووهان جيانغدا الصيني، وتايتشونغ بلو وايل من الصين تايبيه.

وتلعب أندية المستوى الأول مباريات ربع النهائي على أرضها، والتي من المقرر إقامتها يومي 22 و23 مارس 2025، وبعد ذلك ستقام الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث ستجرى مباراتا قبل النهائي والنهائي، وجميعها من جولة واحدة في الفترة من 21 إلى 24 مايو 2025، مع تخصيص جائزة مالية بقيمة لا تقل عن 1.3 مليون دولار للفريق الفائز بلقب البطولة.