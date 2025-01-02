أندية «دورينا» في التدريبات بعد إجازة رأس السنة

تستأنف أندية دوري أدنوك للمحترفين تدريباتها، اليوم، بعد الحصول على راحة اليومين الماضيين، بمناسبة رأس السنة الميلادية، وذلك استعداداً لمواصلة المنافسة في المسابقة انطلاقاً من الجولة 11، بعد فترة توقف استمرت 18 يوماً، لمشاركة منتخبنا الوطني في «خليجي 26» بالكويت.

ومن المقرر أن تقام مواجهات الجولة يومي الأحد والاثنين المقبلين، حيث يلتقي الأحد، شباب الأهلي والنصر على ملعب استاد راشد، والبطائح مع الجزيرة على ملعب استاد خالد بن محمد، وكلباء وضيفه عجمان، والعين مع الشارقة على ملعب استاد هزاع بن زايد، بينما يلتقي الاثنين، خورفكان وبني ياس على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي، والوحدة ودبا الحصن على ملعب استاد آل نهيان، والوصل والعروبة على ملعب استاد زعبيل.

وتسلط الأضواء في الجولة 11، على «ديربي دبي» الذي يجمع شباب الأهلي والنصر، وقمة العين مع الشارقة، نظراً لتأثير نتيجة المباراتين المباشر والقوي على الصراع الحالي على قمة جدول ترتيب الدوري، إذ يتصدر الشارقة الدوري برصيد 27 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن شباب الأهلي في المركز الثاني، فيما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، والعين في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

وسيكون الاهتمام الجماهيري كبير بالمواجهتين، خاصة بعدما نجح شباب الأهلي قبل أيام من التأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على حساب النصر، بالفوز عليه ذهاباً في استاد راشد 2 - 0، والتعادل معه في مباراة مثيرة وقوية 5-5، في لقاء الإياب على استاد آل مكتوم، وما يزيد من الإثارة المتوقعة في مواجهة الأحد، رغبة النصر في تعويض جماهيره بفوز معنوي مهم في «ديربي دبي» التاريخي، وزيادة الضغط على صاحبي المركزين الأول والثاني في ترتيب الدوري.

بينما يطمح «الفرسان» إلى تحقيق الفوز على أمل تعثر الشارقة، ما يعني ارتفاع الآمال لدى الفريق باقتناص اللقب الشرفي «بطل الشتاء»، وهو اللقب الذي يتطلع إليه الشارقة بدوره، ويدعمه جمهوره المنتشي بنتائج فريقه الإيجابية حتى الآن، والذي يمتلك أقوى خط دفاع في الدوري، ونجح مؤخراً في التأهل إلى نصف نهائي كأس المحترفين، في الوقت الذي ليس أمام العين سوى الفوز لتعويض جماهيره عن الخروج من كأس المحترفين، والاقتراب خطوة مهمة من مركزي المقدمة، مع امتلاك الفريق لمباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري ستلعب على أرضه 10 يناير الجاري، أمام شباب الأهلي في استاد هزاع بن زايد.