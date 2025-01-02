رابطة «لا ليغا» تزيل داني أولمو من قائمة برشلونة

بات مستقبل صانع الألعاب الدولي الإسباني داني أولمو مع برشلونة معلقاً بعدما طرأ تطور جديد في قضيته جراء إقدام رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على إزالة اسمه من قائمة لاعبي النادي الكاتالوني القادرين على اللعب في الدوري، في حال لم يتمكن الأخير من تلبية الشروط المالية لاستمراره في المشاركة.

كما قامت الرابطة باتباع الإجراء ذاته مع المهاجم البرازيلي باو فيكتور، المنضم إلى برشلونة على غرار أولمو هذا الصيف، بإزالة اسمه أيضاً من قائمة اللاعبين المسجلين على موقعها للتواصل الاجتماعي بعدما أعلنت الهيئة الإدارية للمسابقة، أن النادي لم «يقدم بديلاً» يسمح له بـ«تسجيل اللاعبين» وفق «لوائح الرقابة الاقتصادية» الخاصة بها، وأوضحت أن عقد اللاعب الممتد حتى بداية العام 2030، يتضمن بنداً يسمح له بالرحيل في حال عدم تسجيله، وسيشكل الرحيل المحتمل لأولمو بسبب مشكلة إدارية، ضربة مدمرة ومحرجة لآمال برشلونة باستعادة لقب الدوري الذي توج به الموسم قبل الماضي.

في المقابل، عاد المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، الذي أصيب خلال الجزء الأول من الموسم، إلى تشكيلة برشلونة المتاحة للعب في الدوري الإسباني.