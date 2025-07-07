ميسي يقود ميامي إلى فوز كبير في الدوري الأمريكي

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى فوز كبير على مونتريال 4 - 1، في أول مباراة للفريق في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد خروجه من كأس العالم للأندية، وذلك بتسجيله هدفين.

وخاض ميامي أول مباراة له في الدوري منذ أكثر من شهر، بعدما تخطى الدور الأول في مونديال الأندية، قبل أن يسقط بنتيجة قاسية أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0 - 4، في ثمن النهائي الأسبوع الماضي.

لكن ميسي حرص على ألا يتأثر الفريق بالخروج القاري، وقاد فريق مدربه ومواطنه خافيير ماسشيرانو، لاستئناف مشواره في الدوري، سعياً لتحسين مركزه السادس في المنطقة الشرقية، حيث يملك 32 نقطة من 17 مباراة.

وقال ماسشيرانو «إنها ليلة رائعة، حصدنا ثلاث نقاط كنا بحاجة ماسّة لها، لنبدأ التفكير مجدداً في الدوري. العودة إلى المنافسة بعد كأس العالم للأندية، ليست سهلة أبداً، لكن اللاعبين فعلوا ذلك بشكل مثالي».