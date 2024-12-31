سفيان رحيمي..إنجاز تاريخي في 2024

قدم النجم المغربي سفيان رحيمي، مهاجم العين، عاماً استثنائياً في 2024، حيث أثبت نفسه كواحد من أبرز المواهب الكروية العربية على الساحة العالمية.

رحيمي أسهم في 45 هدفاً خلال عام 2024، مسجلاً 38 هدفاً وصانعاً 7 تمريرات حاسمة، وتُوج بجائزة هداف دوري أبطال آسيا برصيد 13 هدفاً، وسجل 8 أهداف في أولمبياد باريس ليصبح هداف البطولة.

واحتل رحيمي المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين العرب إسهاماً تهديفياً خلال عام 2024، خلف أكرم عفيف، نجم السد القطري، ومحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هذا الإنجاز يضعه ضمن كوكبة من أفضل لاعبي كرة القدم العرب في العقد الأخير.

وقاد رحيمي العين إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، إضافة إلى دوره البارز مع منتخب المغرب الأولمبي في تحقيق برونزية أولمبياد باريس 2024.

وأهّل التألق اللافت سفيان للوجود في القائمة المرشحة لفريق العام في جوائز «ذا بيست» للأفضل في العالم لعام 2024، ورغم استبعاده من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، إلا أن وجوده في القائمة الأولية يعكس حجم تأثيره وأدائه الرائع طوال العام.

ومع استمرار تألق سفيان في دوري أدنوك للمحترفين والمنافسات الدولية، يبدو أنه يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الإنجازات، ما يجعله نموذجاً للاعب العربي الذي يجمع بين المهارة والاحترافية في تقديم أفضل المستويات، ويظل النجم المغربي مصدر فخر لجماهير العين ومنتخب المغرب، وشخصية ملهمة للشباب العربي الطامح لتحقيق النجاح في عالم كرة القدم.