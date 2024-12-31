غوارديولا.. انتصار تاريخي في المباراة 500مع مانشستر سيتي

احتفل المدرب الإسباني بيب غوارديولا بمباراته رقم 500 على رأس القيادة الفنية لفريق مانشستر سيتي بطريقة مثالية، حيث قاد فريقه لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز ثمين على ليستر سيتي بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ19 من المسابقة.

خاض غوارديولا 500 مباراة مع مانشستر سيتي منذ توليه المهمة في عام 2016، حقق الفريق تحت قيادته 355 انتصاراً، وتعادل في 73 مواجهة، بينما تلقى 72 هزيمة، وحصد غوارديولا مع السيتيزينز 15 بطولة محلية وقارية، من أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

أرقام مميزة

الفوز على ليستر سيتي شهد تحقيق الفريق عدة أرقام لافتة، أصبح مانشستر سيتي أول فريق يحقق الفوز في 5 مباريات متتالية خارج أرضه ضد نفس الخصم (ليستر سيتي) دون استقبال أي هدف، ونجح السيتي في إنهاء سلسلة سلبية استمرت 4 مباريات دون تحقيق أي فوز، بعدما تعادل مرتين وخسر مثلهما.

وحقق مانشستر سيتي أول فوز خارج الأرض منذ 70 يوماً: غاب فيها عن الانتصارات خارج ملعبه، وشهدت المباراة عودة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى التهديف بعد صيام استمر 5 مباريات، وسجل هالاند الهدف الثاني في اللقاء، ليعزز مركزه في وصافة هدافي الدوري الإنجليزي بـ14 هدفاً، بفارق 3 أهداف خلف النجم المصري محمد صلاح.

رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 31 نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس مؤقتاً في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى غوارديولا إلى تحقيق استقرار أكبر في النصف الثاني من الموسم، مع تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.